Овощи-гиганты: самые большие овощи, которые реально существуют (Фото) Садоводы всегда гордятся своим урожаем, глядя на результаты своей работы. Приятно осознавать, что именно ты вырастил эти красивые и экологически чистые овощи. Но некоторые ставят для себя еще более высокие цели, стараясь вырастить овощи еще большего размера! И у них получилось!