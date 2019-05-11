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Суббота, 11.05.2019
Овощи-гиганты: самые большие овощи, которые реально существуют (Фото)
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Овощи-гиганты: самые большие овощи, которые реально существуют (Фото)

Садоводы всегда гордятся своим урожаем, глядя на результаты своей работы. Приятно осознавать, что именно ты вырастил эти красивые и экологически чистые овощи. Но некоторые ставят для себя еще более высокие цели, стараясь вырастить овощи еще большего размера! И у них получилось!
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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03:15 Сегодня Телеграф
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