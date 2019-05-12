Самые большие змеи на земле Рацион змей разнообразен. Они могут есть различных грызунов, термитов, птиц, лягушек, других рептилий и даже людей. Змея стремится заглотить свою жертву целиком. Благодаря эластичности кожи и подвижности внутреннего скелеты змеи способны съесть жертву, которая в ширину почти в три раза больше их головы.