Необъяснимые чудеса природы: самые необычные леса и деревья мира (Фото) С появлением на Земле человека и его современных технологий, природе стало тяжелее жить и расцветать. Однако до сих пор в разных уголках планеты можно отыскать чудеса жизни, места, где правят необыкновенные таинственные леса и прекрасные деревья.