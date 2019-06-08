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Суббота, 08.06.2019
Снимки редкой породы белых медведей, сделанные канадским фотографом
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Снимки редкой породы белых медведей, сделанные канадским фотографом

Канадский фотограф Рафаэль Перниа сфотографировал редкого "белого" медвежонка, который шел рядом со своей бурой матерью. На снимках, сделанных в южной части провинции Альберта, изображен детеныш медведя с белым мехом, гуляющий вместе со своей семьей, остальные члены которой имеют обычную, бурую шерсть.
bugaga.ru
Фото: Instagram
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10:06 Сегодня Телеграф
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