Снимки редкой породы белых медведей, сделанные канадским фотографом

Канадский фотограф Рафаэль Перниа сфотографировал редкого "белого" медвежонка, который шел рядом со своей бурой матерью. На снимках, сделанных в южной части провинции Альберта, изображен детеныш медведя с белым мехом, гуляющий вместе со своей семьей, остальные члены которой имеют обычную, бурую шерсть.