Нет слов, чтобы описать их неземную красоту: необычные обитатели морского дна

Морское дно всегда манит к себе, поскольку скрывает невероятные тайны и неожиданные сюрпризы. И самым удивительным примером могут послужить слизни. Если быть точным, то это улитки, потерявшие свои домики в ходе эволюции. Они им и не нужны. Нельзя прятать такую красоту.