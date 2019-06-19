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Среда, 19.06.2019
Нет слов, чтобы описать их неземную красоту: необычные обитатели морского дна
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Нет слов, чтобы описать их неземную красоту: необычные обитатели морского дна

Морское дно всегда манит к себе, поскольку скрывает невероятные тайны и неожиданные сюрпризы. И самым удивительным примером могут послужить слизни. Если быть точным, то это улитки, потерявшие свои домики в ходе эволюции. Они им и не нужны. Нельзя прятать такую красоту.
sreda.temadnya.com
Фото: pixabay.com
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Экология, Природа, Морское дно, Морские жители, Окружающий мир.
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