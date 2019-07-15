Реальных животные, о существовании которых вы, возможно, даже не догадывались

На нашей планете повсюду есть жизнь: в каждой капле воды, в небе над головой и глубоко под землей, — куда ни посмотри, населен буквально каждый сантиметр. Земля — живая.