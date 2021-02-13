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Суббота, 13.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги дня 13 февраля: Зеленский улетел в ОАЭ, журналистам каналов Медведчука запретили работать в Раде, завершение работы миссии МВФ в Украине
Итоги дня 13 февраля: Зеленский улетел в ОАЭ, журналистам каналов Медведчука запретили работать в Раде, завершение работы миссии МВФ в Украине
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Итоги дня 13 февраля: Зеленский улетел в ОАЭ, журналистам каналов Медведчука запретили работать в Раде, завершение работы миссии МВФ в Украине

Итоги дня 13 февраля: Зеленский улетел в ОАЭ, журналистам каналов Медведчука запретили работать в Раде, завершение работы миссии МВФ в Украине
Обновлено 21:00 Сегодня Телеграф

Коронавирус в Украине

Коронавирус

На утро субботы, 13 февраля, в Украине зафиксировано 5 182 новых случаев коронавируса, что на 409 больных больше, чем сутки ранее.

В Минздраве Украины задумались о введении нового карантинного зонирования, согласно которого регионы теперь будут делиться на четыре зоны - зеленую, желтую, оранжевую и красную. 

Также там сообщили, что запись на бесплатную вакцинацию от коронавируса в Украине стартует с 1 марта 2021 года. 

Зеленский с супругой проведут День влюбленных в ОАЭ

Владимир и Елена Зеленские

Президент Украины Владимир Зеленский 14-15 февраля будет находиться с официальным визитом в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), с ним же в Эмираты отправилась и супруга Елена.

Миссия МВФ в Украине завершилась

Глава представительства Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Йоста Люнгман сообщил в субботу, 13 февраля, о завершении длившейся с конца прошлого года работы миссии по первому пересмотру программы stand-by без рекомендации о выделении второго транша.

Журналисты каналов Медведчука теперь не смогут работать в Раде

Журналисты

Журналистам, заблокированных решений Совета национальной безопасности и обороны Украины телеканалов  "112 Украина" Newsone и ZIK, отменили аккредитацию для работы в Верховной Раде.

"Динамо" - "Олимпик"

Динамо - Олимпик

В субботу, 13 февраля, "Динамо" в рамках матча 14-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21 принимало "Олимпик". Встреча, проходившая в Киеве на стадионе имени Валерия Лобановского, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Названо имя следующего соперника Ломаченко

Накатани - Ломаченко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум раскрыл свои планы касательно украинского боксера-легковеса Василия Ломаченко (14–2, 10 KO). По словам функционера, он готовит для Василия шоу в США на лето 2021 года, а следующим соперником украинца станет японец Масайоши Накатани (19–1, 13 KO).

Счастливая Ксения Мишина нарвалась на хейтеров из-за фото в купальнике

Мишина

Экс-холостячка Ксения Мишина отдыхает в Доминикане вместе со своим избранником Александром Эллертом и их детьми - сыном Ксюши Платоном и дочерью Саши Элей.

Соседи Анастасии Заворотнюк обеспокоены состоянием актрисы

Заворотнюк

Сосед Заворотнюк по элитному поселку Крекшино очень обеспокоен тем, что за полтора года он ни разу не видел, чтобы актриса выходила на улицу.

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МВФ, Коронавирус, Владимир Зеленский, Итоги дня, Covid-19.
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