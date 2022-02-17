"Дело Ярославского": бизнесмен сделал громкое заявление и разругал полицию

Реакция появилась после проблем с вещественными доказательствами в деле

В четверг, 17 февраля, харьковский бизнесмен Александр Ярославский высказался по теме серьезной аварии, в которой замешан один из его автомобилей. Среди прочего он выступил с критикой в сторону полиции за пропажу улик прямо из морга.

Официальное заявление опубликовала пресс-служба ФК "Металлист", пишет "Телеграф".

По словам Ярославского, случившейся ДТП кто-то пытается искусственно придать оттенок резонанса. При этом расследование, за которым якобы следят главы правоохранительной системы Украины, продвигается весьма странно.

"Как в деле, которое взяли под личный контроль глава МВД и Генеральный прокурор, могут исчезнуть ключевые доказательства? — интересуется Александр Ярославский. — О какой объективности может идти речь?"

Также бизнесмен заявил, будто бы полиция пытается нарушить спокойный и размеренный темп его личной жизни и рабочей рутины. Не обошлось и без намеков на возможное давление на его предпринимательскую работу.

По мнению Ярославского, кому-то важно сейчас убедить общество, что виновник аварии уже найден, и "по нему" продолжат работать. Вместе с этим мужчина заверил: его команда юристов также занимается выяснением всех деталей происшествия.

Читайте также: Категория Блоги/мнения У "короля Харькова" Ярославского, похоже, серьезные проблемы Журналист, основатель интернет-ресурса NewsRoom и экс-советник главы ХОГА Павел Федосенко сообщил новые детали о ДТП с кортежем бизнесмена Ярославского

Напомним, что вышеупомянутое ДТП произошло ночью 10 февраля неподалеку от поселка Мартово, что на Харьковщине. Во время столкновения с машиной из кортежа Ярославского умер 50-летний пешеход. При этом экспертиза установила, что его переехали дважды.

Предприниматель отрицает свою причастность, а в наезде на мужчину уже сознался один из водителей Ярославского.

При этом источники, приближенные к расследованию, сообщили "Телеграфу", что существует лишь 10% вероятности того, что аварию совершил не бизнесмен.