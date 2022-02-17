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"Справа Ярославського": бізнесмен зробив гучну заяву і розкритикував поліцію

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Олександру Ярославському не подобається, як просувається розслідування Новина оновлена 17 лютого 2022, 14:56
Олександру Ярославському не подобається, як просувається розслідування

Реакція з’явилася після проблем із речовими доказами у справі

У четвер, 17 лютого, харківський бізнесмен Олександр Ярославський висловився на тему серйозної аварії, в якій замішаний один з його автомобілів. Серед іншого він виступив із критикою у бік поліції за пропажу доказів прямо з моргу.

Офіційну заяву опублікувала пресслужба ФК "Металіст", пише "Телеграф".

За словами Ярославського, ДТП хтось намагається штучно надати відтінок резонансу. При цьому розслідування, за яким нібито стежать глави правоохоронної системи України, просувається дуже дивно.

"Як у справі, яку взяли під особистий контроль голова МВС та Генеральний прокурор, можуть зникнути ключові докази? — цікавиться Олександр Ярославський. — Про яку об’єктивність може йти мова?"

Також бізнесмен заявив, ніби поліція намагається порушити спокійний і розмірений темп його особистого життя та робочої рутини. Не обійшлося і без натяків на можливий тиск на підприємницьку роботу.

На думку Ярославського, комусь важливо зараз переконати суспільство, що винуватця аварії вже знайдено, і "за ним" продовжать працювати. Натомість чоловік запевнив: його команда юристів також займається з’ясуванням усіх деталей події.

Нагадаємо, що вищезгадана ДТП сталася вночі 10 лютого неподалік селища Мартове, що на Харківщині. Під час зіткнення з машиною з Ярославського кортежу помер 50-річний пішохід. При цьому експертиза встановила, що його переїхали двічі.

Підприємець заперечує свою причетність, а наїзді на чоловіка вже зізнався один із водіїв Ярославського.

При цьому джерела, наближені до розслідування, повідомили "Телеграфу", що існує лише 10% ймовірності того, що аварію вчинив не бізнесмен.

Теги:
#ДТП #Харків #Аварія #Олександр Ярославський
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