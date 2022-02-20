У нас война с РФ надолго и Украине пора переходить в дипломатическое наступление – Андрей Сенченко

"Толщина" слоеного пирога, который складывается из гибридных действий России против Украины, только увеличивается каждый день

Угроза большой войны всё более явно встает перед Украиной. Начиная с 17 февраля, резко выросло количество обстрелов на Донбассе. За минувшие сутки, 19 февраля, их было рекордное количество – 136. На фоне устроенной ими же эскалации, оккупанты устроили эвакуацию мирных жителей из ОРДЛО на территорию РФ, а также проводят подрывы, выдавая их за действия "украинских диверсантов".

Все эти темы в субботу, 19 февраля, поднимал президент Украины Владимир Зеленский, выступая на 58-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Он призывал Запад дать, наконец, достойный отпор российской агрессии, а также инициировал проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума, гарантировавшегося сохранение территориальной целостности и суверенитета Украины в обмен на отказ нашей страны от ядерного оружия.

"Телеграф" побеседовал о том, что происходит сейчас в ракурсе российско-украинского конфликта и западной "озабоченности", с нардепом V, VI и VII созывов, экс-зампредседателя Совмина Автономной Республики Крым, главой Всеукраинского общественного движения "Сила права" Андреем Сенченко.

Путин каждый день этой войны усиливал давление на Украину

– Что сейчас делает Россия – и насколько ее действия эффективны?

– Россия демонстрирует достаточно высокую эффективность гибридных действий против нашей страны. А мы в это время обсуждаем нашу готовность отражать массированное вторжение российской армии, оставляя, если не за скобками, то без должного внимания, иные сферы проявления российской агрессии и иные возможности нашей страны им противостоять.

К сожалению, негодяи и международные преступники тоже могут быть квалифицированными. Посмотрите на системность и дисциплину месседжей, которую демонстрирует вся агрессивная вертикаль Кремля. Там определенный слоеный пирог – Скабеева и Соловьев на телешабашах, Песков с Захаровой в твиттере, фейсбуке и на пресс-конференциях, далее Лавров с Шойгу на своем уровне и, наконец, главный агрессор – Путин. Все они действуют в рамках определенного сценария, играют в пас.

Эта система распространяется не только на месседжи, но и на действия. Посмотрите, как они возбудили часть населения оккупированных территорий через зомбоящики, через нагнетание психоза, рассказывая, что вот сейчас Киев будет бомбить Донецк и Луганск. Подтолкнули часть людей к тому, чтобы они эвакуировались на территорию Ростовской области.

– Этому предшествовала какая-то подготовка?

– Безусловно! Даже логистическая: средства транспортировки, подготовка мест размещения, обеспечение всем первым необходимым. Те же обращения Пушилина и Пасечника были записаны заранее. То есть, это не вчера родившаяся идея. А часть сценария, заранее подготовленного и в определенный момент запущенного.

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– Какова цель всего этого?

– РФ все восемь лет войны действует, имея не только цель – разрушение нашей страны, – но и стратегию ее реализации. Многосферную и многовекторную. С вариантами вправо-влево, которые также заранее просчитываются.

Не верно думать, что нагнетание происходит именно сейчас. Надо понимать, что Путин каждый день этой войны усиливал давление на Украину. Просто менялись сферы приложения этих агрессивных усилий.

В 2014 – 2015-м это было военное давление. Потом подписали "Минск", чем завели страну в капкан. У кого-то появились иллюзии, что это путь к мирному разрешению конфликта. А Путин лишь перешел на другие технологии. Антиукраинские "минские договоренности" позволили Кремлю начать мощное внешнеполитическое наступление на нашу страну.

Когда стало более выгодно, Кремль усилил внутреннюю дестабилизацию с помощью медведчуков и мураевых. Когда же закрыли их псевдоукраинские телеканалы, Москва усилила энергетическое давление.

Тактическое поражение в вопросе внутренней дестабилизации Украины Кремль сразу же компенсировал новой фазой внешнеполитической агрессии и открытым бряцанием оружием у наших границ.

Надо понимать, что суммарная "толщина" этого слоеного пирога, который складывается из гибридных действий России против Украины, только увеличивается каждый день, все 8 лет войны.

Как надо действовать Украине

– Достаточно ли эффективно на это давление-нападение отвечает Украина?

– К сожалению, наша страна защищается в большей степени рефлекторно. И это, в первую очередь, проблема психологическая. Причем всеобщая – и власти, включая все составляющие сектора обороны и безопасности, и политической элиты, и журналистов, и всего украинского общества.

Хотя мы давно должны солировать. И это касается не только сегодняшнего обострения. У нас война с РФ надолго. И мы должны прийти, наконец, к тому, чтобы Путин и его банда, просыпаясь и еще не открыв глаза, с ужасом думали, что же Украина выкинет сегодня.

В последние месяцы у нас появились первые за восемь лет войны проявления независимой внешней политики. Важно, чтобы они переросли в реальную стратегию и системные действия по ее реализации.

Именно так: своя стратегия, а не реакция на то, что нам пытаются навязать разные политики из разных частей мира, загоняя в определенный сценарий, который им выгоден.

У нас есть свои национальные интересы. И нам важно не только объявлять о том, что утверждена очередная стратегия – будь то освобождения Крыма или обеспечения военной безопасности. Важно, чтобы эти стратегии были частью чего-то общего, а главное – реализовывались. Каждый день. Чтобы мы навязывали свой сценарий нашему противнику и нашим союзникам. У нас на это есть бесспорное моральное право. После добровольного отказа от третьего по мощности ядерного арсенала и после всех жертв, которые понесла наша страна, защищая принципы, ярко декларируемые лидерами демократических стран с самых высоких трибун.

– Какие есть дальнейшие сценарии развития событий?

– В значительной степени они зависят от стойкости украинской власти. На мой взгляд, если власть устоит под массированным многосторонним внешним давлением – не пойдет на реализацию преступных "минских договоренностей", – это может стать отправной точкой для построения победной траектории наших действий.

В субботу президент Украины Владимир Зеленский сделал важнейший шаг на пути к победе – в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о необходимости выполнения Будапештских гарантий, данных нашей стране после присоединения к международному соглашению о нераспространении ядерного оружия и в связи с фактическим избавлением от такого оружия. Дальше – серьезная борьба на дипломатическом и информационном фронтах.

– Какие шаги необходимо предпринять в первую очередь?

Важно, во-первых, не позволить перевести консультации по выполнению Будапештских гарантий в "подковерный" формат. Снижение угрозы ядерной войны касается интересов каждого жителя планеты, и каждый имеет право на полную информацию о том, как работают связанные с этим гарантии.

Во-вторых, очень важно уже на старте заявить нашу позицию на случай, когда Россия откажется от таких консультаций или будет продолжать утверждать, что беды Украины являются результатом ее внутренних проблем и процессов, а не российской агрессии и оккупации. На мой взгляд, наша позиция должна заключатся в том, что гарантов осталось два – США и Великобритания. Россия, развязав вооруженную агрессию против Украины, утратила статус страны-гаранта, но не избавлена от обязательств по Будапештскому меморандуму.

В-третьих, уже сейчас надо сформулировать пакет требований (не просьб или пожеланий!) к странам-гарантам.

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– Что это могут быть за требования?

– Очевидно, что никто из них с оружием в руках не будет защищать нашу землю. И потому, на мой взгляд, необходимо выдвигать следующий пакет требований.

Первое – доведение в короткий срок экономических санкций в отношении Российской Федерации до уровня, достаточного для принуждения агрессора к миру и, прежде всего, освобождения Крыма и Донбасса. Нужны санкции не под условия "если" и "когда", а "за развязанную войну и оккупацию территорий" для восстановления мира и международно признанных границ.

Второе – увеличение военно-технической помощи, как минимум, до уровня 5-7 млрд долларов в год с сохранением этого уровня на период создания эффективной системы противовоздушной обороны, возрождения Военно-Морских Сил и укрепления наших возможностей противостоять российскому наземному вторжению не только в Украину, но и в страны НАТО.

Третье – компенсация, в первую очередь за счет РФ, ущерба, нанесенного украинским гражданам, украинскому бизнесу и украинскому государству вооруженной агрессией России против Украины и оккупацией части территории нашей страны.

Вторая и третья позиция в этом меню для стран-гарантов базируется на том факте, что за время, прошедшее после подписания Будапештского меморандума, лишь США и Великобритания израсходовали на свою оборону более 16 триллионов долларов, а в пересчете на сегодняшнюю покупательную способность – более 20 трлн долларов США. При этом отказ Украины от ядерного оружия, по самым скромным подсчетам, позволил этим странам снизить суммарные оборонные расходы за прошедший период, как минимум, на 5% или 1 трлн долларов.

– Что необходимо делать собственно внутри Украины, своими силами?

– Помимо внешнеполитических задач, у нас, конечно, есть домашняя работа по укреплению армии и всех иных составляющих сектора обороны. И здесь важны системные подходы. Не просто повысить зарплату военнослужащим. Это не фундамент сильной, профессиональной армии на будущее. Необходимо коренным образом изменить всю систему мотивации военнослужащих. Это должно касаться всего комплекса – и армии, и пограничников, и СБУ, и Службы внешней разведки, и ГосЧС. Должен быть единый комплексный подход к укреплению и профессионализации всех этих структур.

Как сообщал "Телеграф", с четверга, 17 февраля, управляемые РФ боевики ОРДЛО резко увеличили количество обстрелов позиций ВСУ на Донбассе. Кроме того, под обстрелы попали мирные населенные пункты на подконтрольных территориях.

В пятницу, 18 февраля, главари боевиков т.н. "ДНР" и "ЛНР" призвали жителей неподконтрольных Украине территорий уехать в Ростовскую область России.

Аргументировали это тем, что руководство Украины якобы планирует отдать ВСУ приказ о наступлении. В Киеве эту информацию опровергают.

На фоне эскалации в субботу, 19 февраля, состоялось довольно мощное выступление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности.