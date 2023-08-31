Осень-2023 и российско-украинская война – чего ждем и почему: анализ от экс-главы МИД Украины

Нужно максимально сконцентрироваться на помощи ВСУ, что станет главной движущей силой позитивных перемен во всём мире

Украина входит в осень, которая, по словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, будет тяжелой для нас в дипломатическом плане. Он предполагает, что Киев станут склонять к переговорам с москвой. Причем, на условиях, вряд ли имеющих что-то общее со справедливым миром.

Да и грядущий визит Реджепа Эрдогана в рф вызывает больше вопросов, чем ответов. Ведь особенностью миротворческих порывов лидера Турции являются заявления в стиле "нужно прекращать стрелять и начинать договариваться".

О том, какой может быть осень-2023 для Украины, "Телеграфу" рассказал бывший глава Министерства иностранных дел нашей страны Владимир Огрызко.

– Прогнозирование во время динамично меняющейся ситуации на фронте российско-украинской войны и на внешнеполитической арене – дело рискованное. Но мы можем говорить об определенных тенденциях, – считает дипломат.

А тенденции для Украины, по его мнению, вырисовываются всё более позитивные. Об этом говорят и принятые в августе решения о передаче нам истребителей натовского образца, и то, как мы чаще начинаем доставать вглубь территории противника дронами и ракетами, и то, что, в отличие от ряда скептических статей в западных медиа, глава НАТО высоко оценил темпы контрнаступления ВСУ.

Всё это, уверен дипломат, найдет свое продолжение осенью, усиливая позиции Украины.

– Если говорить о предполагаемой мобилизации, которую могут объявить в рф после "выборов" (в кавычках потому, что честные выборы в россии – это нонсенс) 10 сентября, в Единый день голосования, вряд ли это что-то даст кремлю, кроме очередной волны недовольства, бегства из страны, поджогов военкоматов. Если министр обороны рф шойгу ездит в Северную Корею и выпрашивает боеприпасы, если т. н. министр иностранных дел лавров колесит по Африке и пытается собрать там всё оружие, которые туда когда-то поставлял СССР, а потом и рф – то дополнительные 300-400 тысяч человек не особо помогут стране-агрессору. Допустим, их бросят с винтовками времен Второй, а то и Первой мировой войны – на передовую. Но их там быстро превратят в фарш, – поясняет эксперт.

По словам Владимира Огрызко, можно мир пугать ядерным апокалипсисом, чем периодически занимается обезумевший экс-президент рф медведев. Можно говорить о новой мобилизации на 500 тысяч или миллион человек, о том, что "всё идет по плану". Но это должно иметь какое-то продолжение. Подтверждение.

– Если этого нет, то это – просто блеф. И на Западе, кажется, это уже поняли. А потому реагируют на такого рода угрозы более-менее спокойно, – подчеркивает экс-глава МИД.

По поводу того, что Турция, несмотря на членство в НАТО, ведет двойную игру, – это не новость, считает он.

– Эрдоган является воплощением иезуитской восточной политики. Он будет обниматься со всеми сторонами конфликта, лишь бы самому иметь выгоду. Это продолжение линии, которую он избрал изначально: общение с Украиной и россией с претензией на роль миротворца. С получением того, что нужно именно ему. Нам Турция продает "Байрактары", с рф – активно торгует, принимает ее туристов. Рассказывает, что она – за мир, помогая при этом держаться экономике страны-агрессора, – подчеркивает Владимир Огрызко.

По мнению дипломата, поиски путей мира в Украине будут в сентябре обсуждать на разных площадках – Генассамблее ООН в Нью-Йорке, саммите "Большой двадцатки" в Индии. Но все разговоры, акцентирует он, так или иначе, будут базироваться на том, что произойдет на полях сражений российско-украинской войны.

– Победа Украины позволит миру кардинально измениться в лучшую сторону. Изменится сама россия (став менее агрессивной, понеся наказание за свои деяния), а с этим – и глобальная расстановка сил. "Заморозка" же ситуации автоматически замораживает все здравые процессы, которые могли бы происходить после победы Украины, – отмечает Владимир Огрызко. – Так что следует максимально сконцентрироваться на помощи украинской армии, что станет главной движущей силой позитивных перемен не только в Украине и на постсоветском пространстве, но и глобально – во всём мире.