"Холостячка-2" со Златой Огневич: какими фото в Instagram делятся участники шоу

После первой церемонии роз во втором сезоне проекта остались 16 участников из 25

В пятницу, 17 сентября, состоялась премьера второго сезона самого романтического реалити-шоу страны — "Холостячка", в котором главной героиней стала украинская певица Злата Огневич.

По результатам первой вечеринки, 35-летняя артистка на первой церемонии роз подарила бутоньерки 15 участникам, и только одному дала второй шанс проявить себя в будущем. Их имена мы уже знаем, а теперь посмотрим, какими фото делятся мужчины, которые будут бороться за сердце и руку украинской красавицы.

Напомним, что 9 участников Злата Огневич отправила домой, так как не видела ни с одним из них своего счастливого будущего.

Маркетолог Влад Ясько

Предприниматель Андрей Задворный

Бизнесмен Максим Тарапата

Ресторатор Винченцо Дулепа

Теннисист из Болгарии Васко Младенов

Каскадер Павел Богда

Начальник патрульной службы Александр Борзенко

Владелец IT-компаний Евгений Селютин

Бизнесмен Дмитрий Шевченко

Персональный тренер Игорь Присяжнюк

Бизнесмен Богдан Коломейко

Бизнесмен Андрей Хветкевич

Стоматолог Роман Васильев

Владелец сети магазинов Илья Закорецкий

Психолог Роман Свечкоренко

Бизнесмен Олег Плахотнюк

Напомним, что всего в проекте второго сезона "Холостячки" приняли участие 25 мужчин с разных уголков Украины и других стран.

В первом выпуске проекта "Холостячка" певица Злата Огневич успела полетать на вертолете, встретиться с картонной версией американского актера Брэдли Купера и побыть принцессой, встретив принца на белом коне. Также артистку впечатлили три гостя из-за границы. Своим неожиданным появлением удивил хороший знакомый певицы, известный танцор, участник "Танців з зірками" Максим Ежов, который позже признался, что пришел на проект ради пиара.