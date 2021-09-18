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"Холостячка-2" зі Златою Огневич: якими фото в Instagram діляться учасники шоу

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
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Учасники другого сезону проекту "Холостячка" зі Златою Огневич Новина оновлена 18 вересня 2021, 18:12
Учасники другого сезону проекту "Холостячка" зі Златою Огневич

Після першої церемонії троянд у другому сезоні проекту залишилися 16 учасників з 25

У п’ятницю, 17 вересня, відбулася прем’єра другого сезону найромантичнішого реаліті-шоу країни — "Холостячка", в якому головною героїнею стала українська співачка Злата Огневич.

За результатами першої вечірки, 35-річна артистка на першій церемонії троянд подарувала бутоньєрки 15 учасникам, і тільки одному дала другий шанс проявити себе в майбутньому. Їх імена ми вже знаємо, а тепер подивимося, якими фото діляться чоловіки, які будуть боротися за серце і руку української красуні.

Нагадаємо, що 9 учасників Злата Огневич відправила додому, так як не бачила ні з одним із них свого щасливого майбутнього.

Маркетолог Влад Ясько

Підприємець Андрій Задворний

Бізнесмен Максим Тарапата

Ресторатор Вінченцо Дулепа

Тенісист з Болгарії Васко Младенов

Каскадер Павло Богда

Начальник патрульної служби Олександр Борзенко

Власник IT-компаній Євген Селютин

Бізнесмен Дмитро Шевченко

Персональний тренер Ігор Присяжнюк

Бізнесмен Богдан Коломейко

Бізнесмен Андрій Хветкевич

Стоматолог Роман Васильєв

Власник мережі магазинів Ілля Закорецкий

Психолог Роман Свечкоренко

Бізнесмен Олег Плахотнюк

Нагадаємо, що всього в проекті другого сезону "Холостячки" взяли участь 25 чоловіків з різних куточків України та інших країн.

У першому випуску проекту "Холостячка" співачка Злата Огневич встигла політати на вертольоті, зустрітися з картонною версією американського актора Бредлі Купера і побути принцесою, зустрівши принца на білому коні. Також артистку вразили три гостя з-за кордону. Своєю несподіваною появою здивував хороший знайомий співачки, відомий танцюрист, учасник "Танців з зірками" Максим Єжов, який пізніше зізнався, що прийшов на проект заради піару.

Теги:
#Instagram #Шоу #Злата Огневич #Холостячка
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