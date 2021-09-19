Укр

"Спалили": в сети обсуждают возможных финалистов "Холостячки" с Огневич (видео)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
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Автор
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Злата Огневич - "Холостячка-2" Новость обновлена 19 сентября 2021, 15:28
Злата Огневич - "Холостячка-2"

Не прошло и пары дней после премьеры реалити, как в сети появилось видео с возможной тройкой финалистов "Холостячки"

17 сентября на телеканале СТБ состоялась премьера второго сезона популярного проекта "Холостячка", в котором решила принять участие известная украинская певица, представительница Украины на международном песенном конкурсе "Евровидения" в 2013 году Злата Огневич (имя при рождении — Инна Бордюг).

25 мужчин из разных уголков Украины и других стран стали участниками шоу. После первой церемонии роз на проекте осталось 16 претендентов на руку и сердце 35-летней артистки. Как ранее заявила сама Злата Огневич, у нее уходят все силы на то, чтобы найти мужчину своей мечты.

И вот, не прошло буквально и нескольких дней после первого выпуска шоу (а их будет 12), как в сети появились видео с участниками, которые, возможно, являются финалистами проекта, ведь сьемки шоу закончились еще в августе. Пользовательница с ником leroshaaa18 в TikTok разместила видео, снятые на концерте Златы Огневич, где возле сцены аплодируют и подпевают три участника второго сезона реалити. При этом их снимают камеры, а возле них стоит ведущий Григорий Решетник.

На видео можно разглядеть таких участников, как бизнесмена Олега Плахотнюка и маркетолога Влада Ясько, а вот третьего мужчину узнать сложно.

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В комментариях также отписали, что это могут быть и не финалисты, а просто съемки группового свидания.

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Напомним, что в первом выпуске реалити Злата Огневич полетала на настоящем вертолете и встретила принца на белом коне. Также к звезде прилетели три участника из-за границы. Своим неожиданным появлением удивил знакомый певицы, 25-летний танцор Максим Ежов, который позже признался, что пришел на проект ради пиара.

Ранее "Телеграф" писал, кто из участников вылетел из проекта на первой церемонии роз.

Теги:
#Шоу #Злата Огневич #Холостячка
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