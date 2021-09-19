"Спалили": в мережі обговорюють можливих фіналістів "Холостячки" з Огневич (відео)

Не минуло й кількох днів після прем’єри реаліті, як в мережі з’явилося відео з можливою трійкою фіналістів "Холостячки"

17 вересня на телеканалі СТБ відбулась прем’єра другого сезону популярного проекту "Холостячка", в якому вирішила взяти участь відома українська співачка, представниця України на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення" в 2013 році Злата Огневич (ім’я при народженні — Інна Бордюг).

25 чоловіків з різних куточків України та інших країн стали учасниками шоу. Після першої церемонії троянд на проекті залишилося 16 претендентів на руку і серце 35-річної артистки. Як раніше заявила сама Злата Огневич, у неї йдуть всі сили на те, щоб знайти чоловіка своєї мрії.

І ось, не минуло буквально і декількох днів після першого випуску шоу (а їх буде 12 ), як в мережі з’явилися відео з учасниками, які, можливо, є фіналістами проекту, адже зйомки шоу закінчилися ще в серпні. Користувачка з ніком leroshaaa18 в TikTok розмістила відео, зняті на концерті Злати Огневич, де біля сцени аплодують і підспівують три учасники другого сезону реаліті. При цьому їх знімають камери, а біля них стоїть ведучий Григорій Решетник.

На відео можна розгледіти таких учасників, як бізнесмена Олега Плахотнюка і маркетолога Влада Ясько, а ось третього чоловіка розгледіти складно.

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У коментарях також відписали, що це можуть бути і не фіналісти, а просто зйомки групового побачення.

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Нагадаємо, що в першому випуску реаліті Злата Огневич політала на справжньому вертольоті і зустріла принца на білому коні. Також до зірки прилетіли три учасники з-за кордону. Своєю несподіваною появою здивував знайомий співачки, 25-річний танцюрист Максим Єжов, який пізніше зізнався, що прийшов на проект заради піару.

Раніше "Телеграф" писав, хто з учасників вилетів з проекту на першій церемонії троянд.