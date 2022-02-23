Укр

Учатся ползать с "гранатами": Алла Пугачева показала, как готовит своих 8-летних детей к войне (видео)

Автор
Татьяна Кармазина Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
446
Пугачева и Галкин воспитывают 8-летних двойняшек Елизавету и Гарри Новость обновлена 23 февраля 2022, 11:20
Пугачева и Галкин воспитывают 8-летних двойняшек Елизавету и Гарри

Российская певица показала, чему ее детей обучают в частной гимназии

Российская артистка Алла Пугачева, которая потратила на пластические операции не один миллион, показала редкие кадры из подмосковной гимназии, где учатся ее дети — 8-летние Елизавета и Гарри.

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества — праздник, который к Украине не имеет никакого отношения. В честь этого в российском обучающем детей учреждении решили провести "спортивно-солдатский" мини-конкурс, как описали его росСМИ. Там были прохождения препятствий, устроенные в "чисто спортивном формате".

На таком уроке физкультуры двойняшки Пугачевой и Галкина ползком двигались по настилу с муляжами гранат. И правда — это же просто чисто детское развлечение!… Однако, видимо, самой Примадонне это понравилось.

"Будь готов! Всегда готов! Защитник Гарри и Лиза, война и мир", — подписала видео певица, уделив особое внимание хештегу "война".

Отметим, что пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Некоторым понравились такие недетские игры, другие же высказались, что выглядит подобное жутко и пугающе, особенно на фоне обострения ситуации на украинском Донбассе.

Новость о том, что Путин официально признал псевдореспублики "ЛДНР" "независимыми", российская певица и ее муж Максим Галкин никак не прокомментировали. Однако это сделала российская актриса Лия Ахеджакова, которая не перестает критиковать агрессивную политику президента РФ.

Ранее Ахеджакова вместе другими деятелями российской науки, политики и культуры, в том числе Андреем Макаревичем, который раскритиковал российское военное начальство, согнавшее армию ближе к Донбассу, подписала документ против возможного вторжения в Украину под названием "Лишь бы не было войны!".

Украинская писательница и поэтесса Лина Костенко также отреагировала на ситуацию, назвав Путина "сірим чоловічком".

Теги:
#Дети #Алла Пугачева #Максим Галкин
МИД Украины
Политика
МИД срочно обратилось к украинцам в России: подробности
Дата публикации
Дата публикации
Категория
МИД Украины
МИД срочно обратилось к украинцам в России: подробности
Дата публикации
Категория
Путина нужно наказать сильнее: война в Украине - тема номер 1 в западных СМИ (обложки)
Путина нужно наказать сильнее: война в Украине - тема номер 1 в западных СМИ (обложки)
Дата публикации
Категория
Президент Украины объявил призыв резервистов
Зеленский призывает в ВСУ часть украинцев: кому, когда и куда нужно явиться
Дата публикации
Категория
Данные хранятся на серверах
Если Россия захватит Киев: власти рассказали об уничтожении данных украинцев
Дата публикации
Категория
Саммит по Украине не состоится, как было запланировано
Встречи Блинкен-Лавров и Путин-Байден отменили: что говорят в Белом Доме