Российская певица показала, чему ее детей обучают в частной гимназии

Российская артистка Алла Пугачева, которая потратила на пластические операции не один миллион, показала редкие кадры из подмосковной гимназии, где учатся ее дети — 8-летние Елизавета и Гарри.

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества — праздник, который к Украине не имеет никакого отношения. В честь этого в российском обучающем детей учреждении решили провести "спортивно-солдатский" мини-конкурс, как описали его росСМИ. Там были прохождения препятствий, устроенные в "чисто спортивном формате".

На таком уроке физкультуры двойняшки Пугачевой и Галкина ползком двигались по настилу с муляжами гранат. И правда — это же просто чисто детское развлечение!… Однако, видимо, самой Примадонне это понравилось.

"Будь готов! Всегда готов! Защитник Гарри и Лиза, война и мир", — подписала видео певица, уделив особое внимание хештегу "война".

Отметим, что пользователи в комментариях разделились на два лагеря. Некоторым понравились такие недетские игры, другие же высказались, что выглядит подобное жутко и пугающе, особенно на фоне обострения ситуации на украинском Донбассе.

Новость о том, что Путин официально признал псевдореспублики "ЛДНР" "независимыми", российская певица и ее муж Максим Галкин никак не прокомментировали. Однако это сделала российская актриса Лия Ахеджакова, которая не перестает критиковать агрессивную политику президента РФ.

Ранее Ахеджакова вместе другими деятелями российской науки, политики и культуры, в том числе Андреем Макаревичем, который раскритиковал российское военное начальство, согнавшее армию ближе к Донбассу, подписала документ против возможного вторжения в Украину под названием "Лишь бы не было войны!".

Украинская писательница и поэтесса Лина Костенко также отреагировала на ситуацию, назвав Путина "сірим чоловічком".