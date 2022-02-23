Навчаються повзати з "гранатами": Алла Пугачова показала, як готує своїх 8-річних дітей до війни (відео)

Російська співачка показала, чому її дітей навчають в приватній гімназії

Російська артистка Алла Пугачова, яка витратила на пластичні операції не один мільйон, показала рідкісні кадри з підмосковної гімназії, де навчаються її діти – 8-річні Єлизавета та Гаррі.

23 лютого у Росії відзначають День захисника Вітчизни — свято, яке до України не має жодного стосунку. На честь цього в російському закладі, що навчають дітей, вирішили провести "спортивно-солдатський" міні-конкурс, як описали його росЗМІ. Там були подолання перешкод, влаштовані у "чисто спортивному форматі".

На такому уроці фізкультури двійнята Пугачової та Галкіна плазом рухалися по настилу з муляжами гранат. І справді — це ж просто чисто дитяча розвага!… Проте, мабуть, самій Примадонні це сподобалося.

"Будь готовий! Завжди готовий! Захисник Гаррі та Ліза, війна та мир", — підписала відео співачка, приділивши особливу увагу хештегу "війна".

Зазначимо, що користувачі в коментарях розділилися на два табори. Декому сподобалися такі недитячі ігри, інші ж висловилися, що виглядає подібне моторошно і лякаюче, особливо на тлі загострення ситуації на українському Донбасі.

Новину про те, що Путін офіційно визнав псевдореспубліки "ЛДНР" "незалежними", російська співачка і її чоловік Максим Галкін ніяк не прокоментували. Однак це зробила російська актриса Лія Ахеджакова, яка не перестає критикувати агресивну політику президента РФ.

Раніше Ахеджакова разом з іншими діячами російської науки, політики та культури, в тому числі Андрієм Макаревичем, який розкритикував російське військове начальство, що зігнало армію ближче до Донбасу, підписала документ проти можливого вторгнення в Україну під назвою "Аби не було війни!".

Українська письменниця та поетеса Ліна Костенко також відреагувала на ситуацію, назвавши Путіна "сірим чоловічком".