У кого День ангела 11 февраля: все именины сегодня

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В субботу, 11 февраля, отмечают Международный день женщин и девочек в науке, Всемирный день больных, День основания Японии. Кроме того, носители более десятка имен празднуют свой День ангела.

Мужские именины 11 февраля

Дмитрий, — древнегреческое имя, что значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Иван, — это одна из форм древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "благословенный Богом" или "подарок Божий".

Игнат, — имя римского происхождение, что появилось от латинского слова ignis (огонь).

Константин, — это имя появилось от латинского "constans", что значит "постоянный" или "стойкий".

Лаврентий, — латинское имя. По одной из версии, дословно значит "житель Лаврента", а в переносном смысле, — "латинский", "римский".

Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву".

Лука, — красивое греческое имя, которое означает "светлый" или "родившийся на рассвете".

Роман, — по одной из версий, имя латинское и значит "римский", "из Рима". По другой, — имя произошло из древнегреческого и значит "сильный", "крепкий".

Юлиан, — латинское имя, которое значило "из рода Юлиев".

Яков, — библейское еврейское имя, которое буквально значит "следующий за кем-то".

Ян, — одни считают, что это, как и имя Иван, лишь одна из форм библейского имени Йоханан ("подарок Божий"). Но также есть версия, что это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Женские именины 11 февраля не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие народные приметы и запреты есть на 11 февраля.