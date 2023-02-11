У кого День ангела 11 лютого: всі іменини сьогодні

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У суботу, 11 лютого, відзначають Міжнародний день жінок та дівчаток у науці, Всесвітній день хворих, День заснування Японії. Крім того, носії понад десяток імен святкують свій День янгола.

Чоловічі іменини 11 лютого

Дмитро, — давньогрецьке ім’я, що означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Іван, — це одна з форм давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "благословенний Богом" або "подарунок Божий".

Ігнат, — ім’я римського походження, що виникло від латинського слова ignis (вогонь).

Костянтин, — це ім’я з’явилося від латинського "constans", що означає "постійний" або "стійкий".

Лаврентій, — латинське ім’я. За однією з версій, дослівно означає "житель Лаврента", а в переносному значенні — "латинський", "римський".

Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева".

Лука, — красиве грецьке ім’я, яке означає "світлий" або "той, що народився на світанку".

Роман, — за однією з версій, ім’я латинське і означає "римський", "з Риму". Згідно з іншою, — ім’я походить із давньогрецької і означає "сильний", "міцний".

Юліан, — латинське ім’я, яке означало "з роду Юліїв".

Яків, — біблійне єврейське ім’я, яке буквально означає "той, що крокує за кимось".

Ян, — одні вважають, що це, як і ім’я Іван, лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("Подарунок Божий"). Але також є версія, що це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.

Жіночі іменини 11 лютого не відзначаються.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які народні прикмети та заборони є на 11 лютого.