У кого День ангела 12 февраля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В воскресенье, 12 февраля, отмечают День Дарвина, День брачных агентств, Международный день против использования детей-солдат. Также в этот день празднуют свои именины носители более десятка имен.

Женские именины 12 февраля

Пелагея, — это древнегреческое имя, которое переводится как "морская". А это, как известно, эпитет богини Афродиты.

Мужские именины 12 февраля

Василий, — это имя греческого происхождение, которое имеет очень красивый перевод, что значит "царский" или "царственный".

Владимир, — славянское имя, которое буквально значит "владеть миром".

Вольдемар (или Вальдемар), — это имя переводится как "владей и прославляйся". Считается немецкой аналогией имени Владимир.

Григорий, — еще одно имя греческого происхождения, которое можно перевести как "тот, что бодрствует".

Иван, — это популярное имя, которое является формой древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "благословенный Богом".

Максим, — происходит от латинского maximus, что значит "величайший" или "самый большой".

Петр, — с древнегреческого языка мощно переводится как "скала" или "камень".

Степан, — греческое имя, что дословно значит "корона", "диадема".

Теодор, Федор, — эти два, казалось бы, разных имени на самом деле происходят от одного греческого имени Теодорос, которое красиво переводится как "подарованный Богом" или "Божий дар".

Ян, — по одной версии, это лишь одна из форм библейского имени Йоханан ("благословенный Богом"). Но также есть версия, что это имя могло произойти от имени римского божества Януса.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие подарки по приметам строго запрещено дарить родственникам.