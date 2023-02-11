У кого День ангела 12 лютого: жіночі та чоловічі іменини
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Не забудьте привітати з іменинами знайомих
У неділю, 12 лютого, відзначають День Дарвіна, День шлюбних агенцій, Міжнародний день проти використання дітей-солдатів. Також у цей день святкують свої іменини носії більше десятка імен.
Жіночі іменини 12 лютого
Пелагея, — це давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "морська". А це, як відомо, епітет богині Афродіти.
Чоловічі іменини 12 лютого
Василь, — це ім’я грецького походження, яке має дуже гарний переклад, що означає "царський".
Володимир — слов’янське ім’я, яке буквально означає "володіти світом".
Вольдемар (або Вальдемар), — це ім’я перекладається як "володарюй і прославляйся". Вважається німецькою аналогією імені Володимира.
Григорій, — ще одне ім’я грецького походження, яке можна перекласти як "той, що не спить".
Іван, — це популярне ім’я, яке є формою давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "благословенний Богом".
Максим, — походить від латинського maximus, що означає "найбільший" або "найвеличніший".
Петро, — з давньогрецької мови потужно перекладається як "скеля" або "камінь".
Степан, — грецьке ім’я, що буквально означає "корона", "діадема".
Теодор, Федір, — ці два, здавалося б, різних імені насправді походять від одного грецького імені Теодорос, яке красиво перекладається як "подарований Богом" або "Божий дар".
Ян, — за однією версією, це лише одна з форм біблійного імені Йоханан ("благословенний Богом"). Але також є версія, що це ім’я могло походить від імені римського божества Януса.
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