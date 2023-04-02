Вербное воскресенье 2 апреля: что нельзя делать и кушать в праздник, чтобы не лишиться счастья

В этот день верующие украшают свои дома ивовыми ветвями

В этот день, а точнее за неделю до празднования Пасхи, по церковному календарю христиане западного обряда отмечают еще один не менее важный церковный праздник, который также относится к числу двунадесятых, — Вербное воскресенье. Дата праздника переходящая, ведь зависит от празднования Светлого Христова Воскресения. В 2023-м году Вербное воскресенье по григорианскому календарю отмечается 2 апреля. Христианами восточного обряда — 9 апреля.

Принято идти в храм и освящать веточки вербы, которыми потом следует украсить дом для привлечения благополучия и сохранения домашнего очага. Также в Вербное Воскресенье готовят паски — традиционный пасхальный хлеб.

В этот период все еще продолжается самый строгий Великий пост, но на праздник он ослабляется, поэтому на Вербное воскресенье можно позволить себе рыбу и морепродукты, растительное масло, горячие блюда и совсем немного вина.

Вербное Воскресенье 2023: что нельзя делать 2 апреля

Шить, вязать, вышивать и заниматься работой по дому. Запрещен также физический труд.

Веселиться и посещать увеселительные заведения.

Употреблять алкоголь.

Есть пищу животного происхождения, но разрешена рыба.

Ссориться, ругаться, сквернословить, желать другим зла.

Отказывать в помощи.

Ранее "Телеграф" писал, на какую дату выпадает Чистый четверг в 2023 году и что нельзя делать в этот день. Это особый день Страстной недели перед Пасхой, поэтому в народе издавна существует множество традиций и запретов, связанных с Чистым четвергом.