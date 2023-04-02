Вербное воскресенье 2 апреля: что нельзя делать и кушать в праздник, чтобы не лишиться счастья
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В этот день верующие украшают свои дома ивовыми ветвями
В этот день, а точнее за неделю до празднования Пасхи, по церковному календарю христиане западного обряда отмечают еще один не менее важный церковный праздник, который также относится к числу двунадесятых, — Вербное воскресенье. Дата праздника переходящая, ведь зависит от празднования Светлого Христова Воскресения. В 2023-м году Вербное воскресенье по григорианскому календарю отмечается 2 апреля. Христианами восточного обряда — 9 апреля.
Принято идти в храм и освящать веточки вербы, которыми потом следует украсить дом для привлечения благополучия и сохранения домашнего очага. Также в Вербное Воскресенье готовят паски — традиционный пасхальный хлеб.
В этот период все еще продолжается самый строгий Великий пост, но на праздник он ослабляется, поэтому на Вербное воскресенье можно позволить себе рыбу и морепродукты, растительное масло, горячие блюда и совсем немного вина.
Вербное Воскресенье 2023: что нельзя делать 2 апреля
- Шить, вязать, вышивать и заниматься работой по дому. Запрещен также физический труд.
- Веселиться и посещать увеселительные заведения.
- Употреблять алкоголь.
- Есть пищу животного происхождения, но разрешена рыба.
- Ссориться, ругаться, сквернословить, желать другим зла.
- Отказывать в помощи.
Ранее "Телеграф" писал, на какую дату выпадает Чистый четверг в 2023 году и что нельзя делать в этот день. Это особый день Страстной недели перед Пасхой, поэтому в народе издавна существует множество традиций и запретов, связанных с Чистым четвергом.