Вербна неділя 2 квітня: що не можна робити і їсти у свято, щоб не втратити щастя

Цього дня віряни прикрашають свої оселі вербовими гілками

Цього дня, а точніше за тиждень до святкування Великодня, за церковним календарем християни західного обряду відзначають ще одне не менш важливе церковне свято, яке також належить до дванадесятих, — Вербна неділя. Дата свята перехідна, адже залежить від святкування Світлого Христового Воскресіння. 2023-го року Вербна неділя за григоріанським календарем відзначається 2 квітня. Християнами східного обряду – 9 квітня.

Заведено йти до храму та освячувати гілочки верби, якими потім слід прикрасити оселю для залучення благополуччя та збереження домашнього вогнища. Також у Вербну Неділю готують паски — традиційний пасхальний хліб.

У цей період все ще триває найсуворіший Великий піст, але на свято він послаблюється, тому на Вербну неділю можна дозволити собі рибу та морепродукти, олію, гарячі страви та зовсім трохи вина.

Вербна Неділя 2023: що не можна робити 2 квітня

Шити, в’язати, вишивати та займатися роботою по дому. Заборонено також фізичну працю.

Веселитися та відвідувати розважальні заклади.

Вживати алкоголь.

Їсти їжу тваринного походження, але дозволена риба.

Сваритися, лаятись, лихословити, бажати іншим зла.

Відмовляти у допомозі.

Раніше "Телеграф" писав, на яку дату випадає Чистий четвер у 2023 році і що не можна робити цього дня. Це особливий день Страсного тижня перед Великоднем, тому в народі здавна існує безліч традицій та заборон, пов’язаних із Чистим четвергом.