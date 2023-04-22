Зачем во время варки в кастрюлю со свеклой нужно класть хлеб и уксус: секрет опытных хозяек

Очень простые трюки помогут вам на кухне

То, что варить свеклу для любимых блюд нужно в течение длительного времени известно практически каждому. Многим знакома ситуация: ставишь на плиту кастрюлю, отвлекаешься и в итоге забываешь, что там вообще что-нибудь варится.

Опытные хозяйки придумали разные способы ускорить эту процедуру и сделать ее более комфортной с минимумом неприятного запаха в процессе приготовления свеклы. Вместе с Ukr.Media откроем вам эти секреты.

Как быстро сварить свеклу без запаха.

Сначала свеклу нужно хорошо помыть – для этого можно воспользоваться щеткой. Теперь можем приступать непосредственно к варке.

Поставьте воду на плиту, доведите ее до кипения и затем опустите туда овощ. Добавьте в воду одну чайную ложку сахара или половину ложки уксуса – это сохранит яркий и красивый цвет свеклы.

Но ведь во время варки овощ выделяет еще не совсем приятный запах, заполняющий всю кухню. Для его нейтрализации в емкость со свеклой следует бросить корку черного хлеба и варить это все вместе. Вы сразу почувствуете, как ароматы на вашей кухне меняются в лучшую сторону.

После варки овощи положите в холодную воду. Таким образом свекла доходит до готовности, а затем она будет гораздо лучше очищается.

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