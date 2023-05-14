Лайфхак, который сделает ваши котлеты идеальными: как правильно солить фарш

Следуйте этому совету — и блюдо станет еще лучше

Домашние котлеты из фарша – это всегда вкусное и питательное блюдо. Рецепт котлет приготовления простой, однако в нем есть некоторые тонкости. Их следует придерживаться, чтобы любимое блюдо получились нежным и сочным.

Как это ни странно, но неправильным солением действительно можно испортить котлеты – мясо может стать жестким по вкусу. Чтобы этого избежать, просто нужно не допускать популярной ошибки – добавлять соль в блюдо не вовремя. О выборе правильного момента соления котлет поговорим вместе с ProstoWay.

Как правильно солить котлеты

Соль влияет на химическое состояние мясных белков и, как вывод – на вкус готового продукта. Поэтому если добавить соль в фарш слишком рано, котлеты получатся достаточно жесткие по консистенции и сухим.

Поэтому с учетом всех химических процессов фарш следует солить в последнюю очередь. Добавьте все необходимые компоненты, отбейте его, а перед самой лепкой котлет посолите.

Приготовленное таким образом блюдо будет точно вкусным. Правильно посоленные котлеты остается только обжарить с двух сторон и подать их на стол.

Кстати, с помощью лишь соли можно приготовить потрясающую курочку. Близкие раз попробуют и будут просить это блюдо еще и еще.