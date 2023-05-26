Как быстро почистить клубнику: лайфхак с соломинкой

Даже соком не захлопываешься

Начался сезон клубники. Эти ягоды очень вкусные и буквально напоминают о том, что лето скоро. Но, если ее нужно начистить много — например, для ароматного варенья, — это может составить целую проблему.

Чистить ее скучно и долго, все руки перемазаны соком, еще и листики не отрываются полностью. " Завтрак 1+1 " делится увлекательным методом очистить клубнику от чашелистиков и твердых серединок. Ягоды остаются целыми и даже не загрязняют все вокруг соком. Понадобится обычная пластиковая соломинка для напитков.

Как чистить клубнику

Если у вас много клубники, которую нужно быстро начистить и не помять ягодки, возьмите пластиковую соломинку. Ягоды предварительно нужно хорошо вымыть. Лучше всего залить их холодной водой и дать постоять – это выгонит из них всех букашек – и только тогда промывать под проточной струей каждую ягодку.

Берем клубнику в одну руку, соломинку — в другую, и проталкиваем ее в клубнику так, чтобы она вышла с другой стороны и "сняла" собой чашелистик вместе с жестким стержнем в середине аппетитной мякоти.

То же повторяем с другими ягодами, "нанизывая" их на соломинку. Это очень просто и удобно, особенно если нужно много клубники, как для вкусного пирога.