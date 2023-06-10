Долой клубничный ком из морозилки: основные правила заморозки ягоды на зиму

Без этих советов вам не обойтись!

В июне мы уже вовсю наслаждаемся спелой клубникой. Многие уже начинают замораживать эту ягоду на зиму.

Достаточно распространенная проблема при замораживании клубники — то, что она слипается в один большой ком. Чтобы этого не происходило, необходимо правильно замораживать. Вместе с "Главредом" поделимся правилами и способами.

Как правильно заморозить клубнику

Для первого способа вам сначала необходимо хорошо вымыть ягоды и отделить от них листики. Затем положить ягоды в сито и подождать пока лишняя вода стечет. После необходимо разложить клубнику на деревянную доску так, чтобы между ягодами было пространство и подождать, пока они высохнут.

Дальше нужно обтянуть доски пищевой пленкой и в таком же положении разложить на них ягоды. Когда вся клубника будет разложена, необходимо отправить ее в таком положении в морозилку на 2-3 часа. Когда это время пройдет, можно достать ягоды и переложить их в контейнер.

Второй способ предусматривает замораживание клубники в молотом виде. Для этого клубнику нужно промыть и высушить, порезать на четвертинки и оставить стекать сок на час. После этого можно перебить клубнику блендером и разлить в формы — в них и можно замораживать ягоду.

Для третьего способа необходимо помыть и посушить клубнику, первую половину отложить, вторую — перебить блендером. Затем в формы необходимо разложить первую половину клубники, разрезанную на половинки и залить ее полученным пюре, при желании добавить сахар и отправить в морозилку.

А быстро почистить клубнику вам поможет только соломинка. Вы даже соком не обляпаетесь!