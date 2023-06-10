Укр

Долой клубничный ком из морозилки: основные правила заморозки ягоды на зиму

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Заморозить клубнику на зиму легко
Заморозить клубнику на зиму легко. Фото Freepik

Без этих советов вам не обойтись!

В июне мы уже вовсю наслаждаемся спелой клубникой. Многие уже начинают замораживать эту ягоду на зиму.

Достаточно распространенная проблема при замораживании клубники — то, что она слипается в один большой ком. Чтобы этого не происходило, необходимо правильно замораживать. Вместе с "Главредом" поделимся правилами и способами.

Как правильно заморозить клубнику

Для первого способа вам сначала необходимо хорошо вымыть ягоды и отделить от них листики. Затем положить ягоды в сито и подождать пока лишняя вода стечет. После необходимо разложить клубнику на деревянную доску так, чтобы между ягодами было пространство и подождать, пока они высохнут.

Дальше нужно обтянуть доски пищевой пленкой и в таком же положении разложить на них ягоды. Когда вся клубника будет разложена, необходимо отправить ее в таком положении в морозилку на 2-3 часа. Когда это время пройдет, можно достать ягоды и переложить их в контейнер.

Второй способ предусматривает замораживание клубники в молотом виде. Для этого клубнику нужно промыть и высушить, порезать на четвертинки и оставить стекать сок на час. После этого можно перебить клубнику блендером и разлить в формы — в них и можно замораживать ягоду.

Для третьего способа необходимо помыть и посушить клубнику, первую половину отложить, вторую — перебить блендером. Затем в формы необходимо разложить первую половину клубники, разрезанную на половинки и залить ее полученным пюре, при желании добавить сахар и отправить в морозилку.

А быстро почистить клубнику вам поможет только соломинка. Вы даже соком не обляпаетесь!

Теги:
#Клубника #Лайфхак #Заморозка