У кого День ангела 11 июля: все именины
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Не забудьте поздравить с именинами знакомых
Во вторник, 11 июля, в 2023 году отмечается Всемирный день шоколада, Всемирный день народонаселения, День памяти жертв геноцида жителей Сребреницы, Международный день эфирных масел. Также в этот день носители восьми имен празднуют свои Дни ангела.
Мужские именины 11 июля
Василий, — это имя греческого происхождения, которое переводится как "царский" или "царственный".
Герман, — имя латинского происхождения, что значит "единоутробный", "близкий", "родной". 11 июля почитается преподобный Герман Валаамский.
Григорий, — греческое имя, которое переводится как "тот, что бодрствует".
Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". 11 июля церковью чтится мученик Иоанн Александрийский.
Иосиф, — произошло от библейского имени Йехосеф, что значит "Бог приумножил". 11 июля чтится святой мученик Иосиф.
Павел, — это имя переводится с латинского как "небольшой". 11 июля церковью почитается святой мученик Павел.
Сергей, — латинское имя, которое значит "высокий", "знатный" или "слуга Божий". 11 июля чтятся сразу два святых с этим именем: преподобный Сергий и преподобный Сергий Валаамский.
Женские именины 11 июля не отмечаются.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и легко очистить посуду от нагара.