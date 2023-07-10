У кого День ангела 11 июля: все именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

Во вторник, 11 июля, в 2023 году отмечается Всемирный день шоколада, Всемирный день народонаселения, День памяти жертв геноцида жителей Сребреницы, Международный день эфирных масел. Также в этот день носители восьми имен празднуют свои Дни ангела.

Мужские именины 11 июля

Василий, — это имя греческого происхождения, которое переводится как "царский" или "царственный".

Герман, — имя латинского происхождения, что значит "единоутробный", "близкий", "родной". 11 июля почитается преподобный Герман Валаамский.

Григорий, — греческое имя, которое переводится как "тот, что бодрствует".

Иван, Ян, — считают, что оба имени произошли от древнееврейского имени Йоханан, что переводится как "помилованный Богом". 11 июля церковью чтится мученик Иоанн Александрийский.

Иосиф, — произошло от библейского имени Йехосеф, что значит "Бог приумножил". 11 июля чтится святой мученик Иосиф.

Павел, — это имя переводится с латинского как "небольшой". 11 июля церковью почитается святой мученик Павел.

Сергей, — латинское имя, которое значит "высокий", "знатный" или "слуга Божий". 11 июля чтятся сразу два святых с этим именем: преподобный Сергий и преподобный Сергий Валаамский.

Женские именины 11 июля не отмечаются.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро и легко очистить посуду от нагара.