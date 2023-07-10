У кого День ангела 11 липня: усі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У вівторок, 11 липня, 2023 року відзначається Всесвітній день шоколаду, Всесвітній день народонаселення, День пам’яті жертв геноциду жителів Сребрениці, Міжнародний день ефірних олій. Також у цей день носії восьми імен святкують свої Дні ангела.

Чоловічі іменини 11 липня

Василь, — це ім’я грецького походження, яке перекладається як "цар" або "царський".

Герман, — ім’я латинського походження, що означає "єдиноутробний", "близький", "рідний". 11 липня вшановується преподобний Герман Валаамський.

Григорій, — грецьке ім’я, яке перекладається як "той, що не спить".

Іван, Ян, — вважають, що обидва імені походять від давньоєврейського імені Йоханан, що перекладається як "помилований Богом". 11 липня церквою вшановується мученик Іоанн Олександрійський.

Йосип, — походить від біблійного імені Йехосеф, що означає "Бог примножив". 11 липня вшановується святий мученик Йосип.

Павло, — це ім’я перекладається з латинської як "невеликий". 11 липня церквою вшановується святий мученик Павло.

Сергій, — латинське ім’я, яке означає "високий", "знатний" або "слуга Божий". 11 липня шануються одразу два святі з цим ім’ям: преподобний Сергій і преподобний Сергій Валаамський.

Жіночі іменини 11 липня не відзначаються.

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