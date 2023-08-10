Чтобы не отравиться: сколько может безопасно храниться разрезанный арбуз

Сохраните себе, чтобы не потерять

Мы рассказывали, как правильно варить молодую кукурузу, чтобы она полностью раскрыла свой вкус. Поговорим об еще одном сезонном продукте — арбузе.

Часто мы не можем справиться с целым арбузом и за раз съедаем одну частицу. Остальные в таких случаях кладем в холодильник, чтобы доесть его позже. Но разрезанный арбуз не будет храниться так же долго, как целый. На ProstoWay рассказали, какой срок хранения считается оптимальным.

В большинстве случаев остатки арбуза не успевают заскучать и испортиться в холодильнике. Но если вдруг такое произошло – помни, что есть рекомендованные сроки для хранения разрезанного арбуза, и их не стоит превышать.

Арбуз, хранящийся в прохладном месте, пригоден для употребления в течение трех суток. Плод для хранения должен быть правильной формы, иметь жесткую кожуру и равномерную плотность.

Также не стоит забывать о хорошем способе проверить свежесть и зрелость арбуза. Для разрезанного арбуза он тоже работает – нужно постучать по зеленой кожуре арбуза. Если звук звонок, это означает, что с мякотью арбуза все хорошо. Также мы рассказывали, как проверить качество подсолнечного масла.