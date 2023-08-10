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Чтобы не отравиться: сколько может безопасно храниться разрезанный арбуз

Автор
Мария Дума Мария Дума
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У разрезанной ягоды достаточно ограниченный срок хранения
У разрезанной ягоды достаточно ограниченный срок хранения. Фото ТСН

Сохраните себе, чтобы не потерять

Мы рассказывали, как правильно варить молодую кукурузу, чтобы она полностью раскрыла свой вкус. Поговорим об еще одном сезонном продукте — арбузе.

Часто мы не можем справиться с целым арбузом и за раз съедаем одну частицу. Остальные в таких случаях кладем в холодильник, чтобы доесть его позже. Но разрезанный арбуз не будет храниться так же долго, как целый. На ProstoWay рассказали, какой срок хранения считается оптимальным.

В большинстве случаев остатки арбуза не успевают заскучать и испортиться в холодильнике. Но если вдруг такое произошло – помни, что есть рекомендованные сроки для хранения разрезанного арбуза, и их не стоит превышать.

Арбуз, хранящийся в прохладном месте, пригоден для употребления в течение трех суток. Плод для хранения должен быть правильной формы, иметь жесткую кожуру и равномерную плотность.

Также не стоит забывать о хорошем способе проверить свежесть и зрелость арбуза. Для разрезанного арбуза он тоже работает – нужно постучать по зеленой кожуре арбуза. Если звук звонок, это означает, что с мякотью арбуза все хорошо. Также мы рассказывали, как проверить качество подсолнечного масла.

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#Арбуз #Хранение #Лайфхак