Именины 14 августа: кого нужно поздравить с Днем ангела в понедельник

У многих найдется кого поздравить с именинами

В понедельник, 14 августа, в 2023 году отмечается начало Успенского поста, Всемирный день черепахи, День сведения татуировки. Также в этот день празднуют свои именины носители сразу 10 имен.

Какие женщины отмечают День ангела 14 августа

Саломея, — это древнееврейское имя, которое переводится как "спокойная", "мирная". 14 августа почитается мученица Соломония (Саломия) Маккавей.

София, — греческое имя, которое переводится как "мудрость", "разум", "наука". 14 августа почитается святая преподобная София Суздальская (в миру — великая княгиня Соломония).

Какие мужчины отмечают День ангела 14 августа

Александр, — популярное греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает". 14 августа церковью чтится земледелец Александр Пергийский Памфилийский.

Алим, — это арабское имя, котрое переводится как "сведущий", "ученый", "всезнающий". 14 августа почитается мученик Алим Маккавей.

Дмитрий, — это древнегреческое имя, которое буквально значит "посвященный богине земли и плодородия Деметре".

Елизар, — это редкое древнееврейское имя, которое значит "Бог помог". 14 августа церковью чтятся мученики Елеазар Маккавей и Елеазар Иерусалимский.

Леонтий, — древнегреческое имя, которое значит "лев", "подобный льву". 14 августа почитается мученик Леонтий Пергийский (Памфилийский).

Теодор, Федор, — оба имени имеют общее древнегреческое происхождение и значат "подарованный Богом" или "Божий дар".

Тимофей, — греческое имя, которое означает "почитающий Бога".

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