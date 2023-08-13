Іменини 14 серпня: кого треба привітати з Днем ангела в понеділок

У багатьох знайдеться кого привітати з іменинами

У понеділок, 14 серпня, 2023 року відзначається початок Успенського посту, Всесвітній день черепахи, День зведення татуювання. Також у цей день святкують свої іменини носії одразу 10 імен.

Які жінки відзначають День ангела 14 серпня

Соломія, — це давньоєврейське ім’я, яке перекладається як "спокійна", "мирна". 14 серпня вшановується мучениця Соломонія (Саломія) Маккавей.

Софія, — грецьке ім’я, яке перекладається як "мудрість", "розум", "наука". 14 серпня вшановується свята преподобна Софія Суздальська (у світі — велика княгиня Соломонія).

Які чоловіки відзначають День ангела 14 серпня

Олександр, — популярне грецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто захищає". 14 серпня церквою вшановується землероб Олександр Пергійський Памфілійський.

Алім, — це арабське ім’я, яке перекладається як "обізнаний", "вчений", "всезнаючий". 14 серпня вшановується мученик Алім Маккавей.

Дмитро, — це давньогрецьке ім’я, яке буквально означає "посвячений богині землі та родючості Деметрі".

Єлізар — це рідкісне давньоєврейське ім’я, яке означає "Бог допоміг". 14 серпня церквою вшановуються мученики Єлеазар Маккавей та Єлеазар Єрусалимський.

Леонтій, — давньогрецьке ім’я, яке означає "лев", "подібний до лева". 14 серпня вшановується мученик Леонтій Пергійський (Памфілійський).

Теодор, Федір, — обидва імені мають спільне давньогрецьке походження і означають "подарований Богом" або "Божий дар".

Тимофій, — грецьке ім’я, яке означає "той, що шанує Бога".

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