Эту ошибку делает практически каждый: нужно ли обрезать кончики огурцов при засолке

Маленькая хитрость влияет на вкус закуски

Сейчас сезон огурцов прямо в разгаре, и каждая хозяйка заботится о том, чтобы засолить или замариновать их на зиму. В холодный зимний день огурцы станут великолепной закуской к любому блюду.

Многие опытные кулинары спорят о том, стоит ли отрезать кончик огурца при засолке. Каждый приводит свои доводы. Вместе с Ukr.Media ответим на этот вопрос.

Нужно ли отрезать кончик огурца при засолке

Нужно! Несмотря на нарушение целостности овоща, его вкус станет только лучше. Дело в том, что через срез в плоды проникает маринад и огурцы станут более хрустящими и вкусными.

Кроме того, вместе с кончиками огурцов отрезается вся грязь, которую не получилось смыть во время подготовки к маринованию. Поэтому такие огурцы реже бродят или мутнеют.

Некоторые кулинары оставляют огурцы целиком. Они считают, что из овощей из-за среза выйдет весь сок и они станут мягкими. Но у огурцов на самом деле есть такое свойство – они впитывают жидкость, а не отдают.

Если банки будут стоять долго, смысл оставлять огурцы не обрезанными. Так они впитают сок, а их вкус станет насыщенным. Но если вы планируете употреблять огурцы в ближайшее время, то для быстрого маринования стоит их обрезать.

Попробуйте этот лайфхак при мариновании огурцов по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита!