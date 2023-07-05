У кого День ангела 6 июля: женские и мужские именины

Не забудьте поздравить с именинами знакомых

В четверг, 6 июля, в 2023 году отмечается Всемирный день поцелуя, Международный день кардиолога. Также в этот день празднуют свои именины носители 12 имен.

Мужские именины 6 июля

Александр, — популярное греческое имя, которое переводится как "тот, кто защищает".

Алексей, — древнегреческое имя, которое переводится как "защищать", "оберегать".

Антон, — древнеримское имя, которое значит "тот, что вступает в бой" или "достойный похвалы". 6 июля почитается преподобный Антоний Заоникиевский.

Артем, — это сокращение от имени Артемий, которое произошло от имени греческой богини Артемиды и значит "здоровый", "невредимый". 6 июля чтится отрок Артемий Веркольский.

Герман, — имя латинского происхождения, что значит "единоутробный", "близкий", "родной". 6 июля почитается церковью архиепископ Герман Казанский и Свияжский.

Иосиф, — произошло от библейского имени Йехосеф, что значит "Бог приумножил". 6 июля чтится преподобный Иосиф Заоникиевский (Вологодский).

Митрофан, — греческое имя, которое переводится как "матерью явленный".

Петр, — с древнегреческого языка переводится как "скала" или "камень".

Святослав, — это классическое двохосновное славянское имя, которое образовалось путем сложения слов "святой" и "слава". 6 июля почитается святой князь Святослав Владимирский, и это, к слову, единственные именины Святослава в году.

Теодор, Федор, — оба имени произошли от греческого Теодорос, что значит "подарованный Богом" или "Божий дар". 6 июля почитается князь Феодор Ярославич Владимирский.

Женские именины 6 июля

Агриппина, — это редкое имя имеет древнеримское происхождение и может значить "из рода Агриппы" или "дикая лошадь". 6 июля почитается мученица Агриппина Римляныня.

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