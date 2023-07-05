У кого День ангела 6 липня: жіночі та чоловічі іменини

Не забудьте привітати з іменинами знайомих

У четвер, 6 липня, 2023 року відзначається Всесвітній день поцілунку, Міжнародний день кардіолога. Також у цей день святкують свої іменини носії 12 імен.

Чоловічі іменини 6 липня

Олександр, — популярне грецьке ім’я, яке перекладається як "той, хто захищає".

Олексій, — давньогрецьке ім’я, яке перекладається як "захищати", "оберігати".

Антон, — давньоримське ім’я, яке означає "той, що вступає в бій" або "гідний похвали". 6 липня вшановується преподобний Антоній Заонікієвський.

Артем, — це скорочення від імені Артемій, яке походить від імені грецької богині Артеміди і означає "здоровий", "неушкоджений". 6 липня вшановується отрок Артемій Веркольський.

Герман, — ім’я латинського походження, що означає "єдиноутробний", "близький", "рідний". 6 липня шанується церквою архієпископ Герман Казанський та Свіязький.

Йосип, — походить від біблійного імені Йехосеф, що означає "Бог примножив". 6 липня вшановується преподобний Йосип Заонікієвський (Вологодський).

Митрофан, — грецьке ім’я, яке перекладається як "матір’ю явлений".

Петро, — з давньогрецької мови перекладається як "скеля" або "камінь".

Святослав, — це класичне двоосновне слов’янське ім’я, яке утворилося шляхом складання слів "святий" та "слава". 6 липня вшановується святий князь Святослав Володимирський, і це, до речі, єдині іменини Святослава на рік.

Теодор, Федір, — обидва імені походять від грецького Теодороса, що означає "подарований Богом" або "Божий дар". 6 липня вшановується князь Феодор Ярославич Володимирський.

Жіночі іменини 6 липня

Агрипіна, — це рідкісне ім’я має давньоримське походження і може означати "з роду Агриппи" або "дикий кінь". 6 липня вшановується мучениця Агрипіна Римляниня.

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