Выезд почти невозможен: оккупанты Херсонщины прибегли к новым правилам, чтобы удержать людей

Людей заставляют предоставлять свои личные данные и объяснять причины, почему они покидают Херсонщину

После того как российский диктатор владимир путин аннексировал четыре украинских области, среди которых и Херсонская, люди массово начали уезжать оттуда. При этом оккупанты сделали все, чтоб максимально усложнить выезд из Херсона, введя так называемые "спецпропуска".

Об этом в воскресенье сообщил первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский в собственном Telegram-канале.

По его словам, за последние сутки из Херсонской области смогли уехать только 11 человек, ведь местные коллаборанты ввели правило о получении специального разрешения для выезда. Чтобы получить документ, людей заставляют предоставлять все свои личные данные и рассказывать, почему они хотят уехать из региона.

"Русский мир превращает все на своем пути в места, где не просто тяжело жить, но и дышать. Ждем освобождения Херсонщины от этой нечисти. ВСУ знают как это сделать", — написал Соболевский.

Напомним, что 30 сентября в Запорожской области российские оккупанты умышленно ударили ракетами по автомобильной колонне с гражданским населением, которое собиралось на временно оккупированные территории, чтобы вывезти оттуда своих родственников. Вражеская армия выпустила 16 ракет по колонне с украинцами, после чего обвинила во всем ВСУ. Жертвами обстрела стали 30 человек, в том числе двое детей, а ранения получили еще 88 граждан Украины.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после успехов украинских военных на Херсонщине и Харьковщине российские власти срочно дали указание на проведение в оккупированных регионах так называемых "референдумов". Гауляйтеры оперативно организовали незаконный плебисцит и "нарисовали результаты", после чего владимир путин спешно признал эти регионы независимыми. А в пятницу, 30 сентября, аннексировал их, правда, забыв, что украинским силам обороны на указы кремлевского диктатора безразлично.