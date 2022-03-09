Китайский фактор в российско-украинской войне: чего ожидать – и почему

При любом исходе войны россии против Украині КНР получает свои бонусы

Китайская Народная Республика (КНР) занимает довольно сдержанную позицию касательно открытого российского вторжения в Украину.

Глава китайского МИДа Вана И высказывается в духе "нужны переговоры, территориальная целостность – святое, но и рф надо понять".

При этом крупнейшие банки Китая приостановили сделки с российскими сырьевыми экспортерами, не желая пасть жертвой санкций Запада.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" китайский фактор в российско-украинском конфликте.

Китай будет экономически поглощать россию

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда считает, что логику действий Пекина следует оценивать в глобальном контексте. И брать в расчет то, что главная задача Китая сейчас – стать ведущей экономической державой мира.

"То, что происходит сейчас вокруг россии, может позволить Китаю получить ее дешевые энергоресурсы. Тем более, после того, как США решили более не покупать российские нефть и газ, а Европа – максимально сократить такие закупки. Китай сейчас будет искать возможность, чтобы поддержать более сильного. И вряд ли это рф. А то, что происходит с российской экономикой, создает для КНР соблазн поглотить россию экономически – как можно более активно и быстро", – поясняет эксперт.

Так что, продолжает он, Китай объективно заинтересован в потрясениях внутри россии – и не особо заинтересован в потрясениях в США и Западе в целом.

"Потому я думаю, что Китай будет стремиться, сберегая относительный нейтралитет касательно действий рф в Украине, не упустить шанс воплотить в жизнь собственные интересы", – резюмирует Евгений Магда.

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Исполнительный директор в Центре прикладных политических исследований "Пента", политический эксперт Александр Леонов согласен с тем, что Китай будет искать выгоду из создавшейся ситуации.

"Причем при любом исходе КНР получает свои бонусы. Так, в случае успеха российского блицкрига (уже проваленного) Пекин фактически получил бы карт-бланш для вторжения на Тайвань. Сейчас же – на фоне санкций и ослабления рф – Китай получает шанс для того, чтобы российская экономика попала в тотальную зависимость от КНР. Правда, американские санкции могут достать и Китай. И это создает поле для торга Китая и США за счет интересов россии", – говорит Александр Леонов.

Китай выпустил вперед россию – прощупать Запад "на слабо"

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук отмечает, что хоть формально КНР соблюдает нейтралитет, отделываясь общими дипломатическими фразами о необходимости урегулирования конфликта на основании дипломатии и компромиссов, однако же тяготеет к поддержке россии. Хоть и не прямой, а завуалированной.

"В целом, китайцы занимают выжидательную позицию. Смотрят, как ситуация будет развиваться дальше. И, конечно, они будут пытаться извлечь максимум выгоды для себя, – уверен эксперт. – С одной стороны, не станут резко возражать против западных санкций против рф (что не отменяет некую критику за "односторонние санкции", которая уже звучит), будут присоединяться к санкциям в банковской сфере, чтобы самим не оказаться под ударом. С другой стороны – будут надеяться, что в условиях эмбарго со стороны Запада, к чему всё идет, российские нефть и газ будут поступать в Китай по довольно выгодной цене".

Петр Олещук не исключает, что руководство КНР думало заняться "возвратом" Тайваня, если бы российская агрессия против Украины увенчалась успехом. Той самой маленькой победоносной войной, которую, похоже, Путин обещал Си Цзиньпиню, побывав в начале февраля на открытии Олимпиады в Пекине.

"Но украинцы поломали планы агрессора, – подчеркивает эксперт. – Блицкрига не вышло. И то, что рф не достигла успеха в Украине, возможно, сдержит Китай от атаки на Тайвань. И это еще один стимул для США, которые опекают Тайвань, не дать россии достигнуть ее целей в Украине. Тем более, что вторжение рф в нашу страну пусть не прямо, а опосредованно, было связано с довольно пассивной американской международной политикой. В том же Афганистане, который военнослужащие США покинули в августе 2021-го.

Кремль мог это воспринять как слабость и решить, что у них теперь есть карт-бланш на любые действия на территории Евразии. Возможно, Китай также имел подобные соображения. Но, как видим, не спешил их реализовывать. Фактически Китай выпустил вперед россию – прощупать Запад "на слабо". На территории Украины. В итоге именно рф теперь собирает все шишки – и от украинцев, и от коллективного Запада. А мудрый Китай наблюдает за развитием событий – и делает для себя выводы".

Политолог не разделяет предположений некоторых экспертов, будто КНР попытается "откусить" у россии Дальний Восток как "исконно китайскую территорию".

"Сейчас Пекин скорее заинтересован в усилении влияния на всю рф, что куда важнее, нежели получить под свой контроль отдельные территории", – поясняет Петр Олещук.

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне вторжения россии в Украину позиция Пекина была больше пророссийской, нежели прозападной.

При этом от КНР постоянно звучали призывы к рф уважать территориальную целостность каждого государства.

Отметим, что министру иностранных дел Украины Дмитрию Кулебе в Китае пообещали поддержать Украину в ее стремлении как можно скорее завершить войну посредством переговоров.