Совет ЕС пройдет 23 марта в режиме видеоконференции

Новости мира:Заседание Совета Евросоюза пройдет в режиме видеоконференции.

Заседание Совета Европейского Союза по вопросам иностранных дел, которое планировалось провести в Брюсселе 23 марта и на котором ранее планировалось рассмотреть украинский вопрос, пройдет в режиме видеоконференции из-за пандемии коронавируса, украинский вопрос с повестки дня снят.

Это следует из анонса, обнародованном на сайте Совета ЕС.

"Совет по вопросам иностранных дел, запланированный на 23 марта, будет заменен видеоконференцией министров иностранных дел, которая начнется в 11.00", - сообщает Совет ЕС.

В сообщении отмечается, что министры обсудят насущные вопросы международной повестки дня и, в частности, последствия нового коронавируса для иностранных дел с акцентом на репатриации граждан ЕС, оказавшихся за границей, а также геополитические последствия пандемии.

Кроме того, они могут также обсудить Ливию и ситуацию в Сирии, и ее влияние на внешние границы ЕС с Турцией. Украинский вопрос в повестке дня отсутствует.

Видеоконференция пройдет под председательством Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепа Борреля, который ранее объявил о включении украинского вопроса для рассмотрения Советом ЕС по вопросам иностранных дел.

Напомним: