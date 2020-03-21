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В ЕС призвали решить транспортные проблемы на границах

В ЕС призвали решить транспортные проблемы на границах
22:14 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призывает решить транспортные проблемы на границах стран ЕС.

Заторы транспорта на внутренних границах ЕС должны быть устранены пока эпидемия COVID-19 в Евросоюзе находится на начальной стадии, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен

"Национальные правительства (стран Евросоюза - ИФ) приняли мощные меры, чтобы ограничить распространение вируса в Европейском союзе. Это необходимые меры, но некоторые из этих мер блокировали людей на границах", - сказала фон дер Ляйен в видеообращении, которое она распространила в субботу через твиттер.

"Важно решить это сейчас, в начале кризиса. Вот почему я внимательно слежу за ситуацией, в том числе благодаря спутниковым съемкам программы (наблюдения за Землей - ИФ) Copernicus", - подчеркнула глава ЕК.

Она отметила, что на ряде пунктов пропуска были десятки километров автомобильных пробок, а время ожидания пересечения границы длилось более суток.

"Многочисленные европейские граждане по-прежнему не могут вернуться к себе, и грузовики, перевозящие медикаменты, товары первой необходимости или скоропортящиеся, например, продовольствие, блокированы", - сказала фон дер Ляйен.

Председатель ЕК сообщила, что вела немало дискуссий с правительствами стран ЕС на эту тему. По ее словам, есть некоторые улучшения. Она привела примеры с границами между Словенией и Хорватией, и между Польшей и ее странами-соседями по ЕС, где были гигантские пробки. Усилиями ЕК и государств-членов ситуацию удалось улучшить, и движение там теперь более упорядоченное.

Тем не менее, заявила глава Еврокомиссии, "у нас еще есть проблемы на некоторых границах".

"Остается еще более 20 км пробок между Венгрией и Румынией. Мы должны это также решить. Много румын и болгар все еще ожидают возвращения домой, и грузовики, наполненные товарами, должны продолжать свой путь. Надеюсь, что там ситуация также улучшится", - сказала фон дер Ляйен в видеообращении, которое она записала на английском, французском и немецком языках.

О ситуации в мире: 

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Все по теме:

ЕС, Евросоюз, Урсула фон дер Ляйен, Коронавирус, Covid-19.
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