Отставка и арест путина переполошили россиян: что началось

Возможные изменения в статусе российского президента интересуют людей по всему миру

Российский кровавый диктатор владимир путин, продолжающий поддерживать ведение войны в Украине, регулярно всплывает в информпространстве. Наибольшей популярностью пользуются либо его свежие заявления, либо тема вероятных болезней, которых у политика может быть целый букет. Однако сейчас трафик поиска в системе Google демонстрирует необычайный прирост еще двух запросов, которые частично вселяют надежду в каждого сознательного украинца — это арест путина и его вероятная отставка.

"Телеграф" сообщает такие данные, базируясь на информации из ресурса Google Trends, анализирующего наиболее популярные вопросы интернет-пользователей к глобальной сети. В качестве ориентира мы взяли период за последние семь дней.

Стоит отметить, что повышенный интерес к таким запросам отображен не только у жителей Украины, но и граждан США, Германии, Израиля, а также россии. С чего же вдруг такой переполох?

График запросов в Google

Так путин идет в отставку?

Нет. Или же мы просто чего-то не знаем. Несмотря на увеличение интереса к этой теме, официальных заявлений от Кремля не было и вряд ли последует, судя по их самоуверенности насчет ведения войны в Украине.

Однако подобный всплеск интернет-активности может быть в целом связан с недавней отставкой уже бывшего главы "Роскосмоса" дмитрия рогозина. Как известно, этот российский чиновник не раз демонстрировал уничижительное отношение к Украине и всецело поддерживал идею войны. При этом он не раз грозил нанести удары из космоса по "центрам решения на Западе".

Справа видны связанные с "путинским" запросом поисковые слова

Также рогозин часто вступал в распри с американским бизнесменом Илоном Маском, который поддержал Украину в войне с россией и даже отправил нам партию систем спутникового интернета Starlink. Экс-руководитель "Роскосмоса" нередко ставал предметом для критики многих украинцев, но едва ли не ярче всех его высмеивала Верка Сердючка.

Стоит отметить, что несмотря на увольнение со столь значимого поста, рогозин все еще остается в списке "любимчиков" кровавого диктатора. Поэтому вполне возможно, что его отставка — лишь очередной шаг для путина к повышению этого чиновника.

Сам же путин пока, к сожалению, остается сидеть в своем президентском кресле, явно представляя его царским троном.

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А может путина арестовали или собираются?

И снова нет. Тема отправки владимира путина за решетку давно соблазняет многих жителей планеты, а в первую очередь — украинцев. Тем более, что в Европарламенте даже согласились с необходимостью устроить для российского лидера трибунал. Впрочем, рассчитывать на выдачу одиозного политика западному правосудию Москвой вряд ли стоит, что не является причиной перестать документировать все преступления армии рф в Украине.

А вот и вопросы насчет ареста

Возвращаясь же к теме Google-запроса об аресте кремлевского диктатора, отметим, что 13 июля был арестован один из оппозиционных российских политиков Илья Яшин.

Илья Яшин

Его отправили в тюрьму за то, что он не поддерживал "политику партии" насчет войны и высказывался за прекращение боевых действий.

Яшин твердо стоит на своем

Вполне вероятно, что именно это очередное пренебрежение здравой логикой и законодательством в россии и послужило всплеском запросов, в которых имеются слова "арест" и "путин". Или же многие попросту мечтают увидеть владимира путина в наручниках и справедливо осужденным.

Напомним, ранее "Телеграф" подробно разбирался, что именно свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем у кровавого диктатора путина. Это не только болезненный внешний вид, но и его поведение во время публичных появлений.

Как известно, многие подозревают, что у политика серьезная онкология, которая может быть даже последствием давней травмы.