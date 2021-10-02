"Саакашвили наплевал на все нормы и правила": почему экс-президента Грузии нужно лишить гражданства Украины

По мнению политического эксперта, Саакашвили повел себя эгоистично по отношению к Грузии и Украине

Третий президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА и действующий председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Ранее Саакашвили сообщал о вероятном возвращении в Грузию, где он не был восемь лет, ко дню местных выборов, 2 октября.

Как писал "Телеграф" политику грозят два тюремных срока – 3 и 6 лет, а также два судебных процесса.

На данный момент известно, что грузинские правоохранители содержат арестованного Михаила Саакашвили в тюрьме №12 в Рустави – городе неподалеку от Тбилиси.

Действия Саакашвили и то, как на них следует реагировать украинской власти, прокомментировал "Телеграфу" эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк.

"Это очень эгоистический шаг Саакашвили, который он совершил с нарушением законов Украины и Грузии. Официально, легально он ни украинскую, ни грузинскую границу не пересекал. Это наплевательское отношение ко всем нормам и правилам. К границам. Подобное он уже демонстрировал, когда прорывался через украинско-польский кордон во времена Порошенко", – акцентирует эксперт.

По мнению Анатолия Октисюка, это выглядит как интриганство и преследование исключительно своих меркантильных интересов, направленных на получение власти.

"Почему он вернулся в Грузию? Чтобы использовать политический кризис там в свою пользу. Помочь оппозиции и вернуться к власти. Напомню, что согласно ранее заключенным договоренностям между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозиционной "Единое национальное движение", если на муниципальных выборах 2 октября "Грузинская мечта" набирает менее 43% голосов, то следует провести досрочные парламентские выборы. Правда, летом "Грузинская мечта" из этого соглашения, призванного разблокировать работу парламента, вышла. Но результат сегодняшних выборов всё же будет именно серьезное значение, – уверен аналитик. – И Саакашвили своим возвращением и предсказуемым арестом надеется мобилизовать оппозицию. И запустить сценарий либо "цветной революции", либо нового витка политического кризиса, протестов. Где он будет играть видную роль".

Читайте также: Категория Политика В партии Саакашвили рассказали, зачем он прилетел в Грузию (видео) Экс-президент Грузии серьезно рискует, но в его партии уверены в успешном продолжении истории

Анатолий Октисюк считает очень опасным, что Саакашвили использует Украину для решений своих тактически задач по приходу власти к Грузии.

"Сейчас Саакашвили ввязывает украинскую власть, всю Украину во внутриполитическое противостояние в другой стране, – поясняет аналитик. – Он фактически сидит на двух стульях: частично в Украине, частично в Грузии. И мне кажется, окончательно дал понять, какая страна у него в приоритете. Надеюсь, в оболванивании украинского народа Саакашвили подведена жирная черта. Украина для него была просто гастролерским пунктом, где он использовал некие формальные и неформальные связи, институциональные возможности для достижения своих интимных политических интересов. В моем понимании всё выглядит именно так".

По мнению Анатолия Октисюка, украинской власти важно максимально отмежеваться от ситуации.

"Если Зеленский будет лично защищать Саакашвили, требовать отпустить – это будет самым глупым шагом. Мы окажемся вовлечены в чужую игру, навредим своим интересам в регионе, стратегически важному партнерству с Грузией. Пусть всё, что сейчас происходит в Грузии, решается в Грузии. И по законам Грузии. Нам следует устраниться от этого", – уверен эксперт.

Он также напоминает, что Саакашвили пошел на такой шаг, имея украинское гражданство.

"Думаю, следует лишить его украинского гражданства. Саакашвили отравлял отношения между Грузией и Украиной последние годы. И продолжает это делать, – подчеркивает Анатолий Октисюк. – Его интриганство, популизм, аферизм никак нам не помогли. И Украина не должна помогать этому человеку, разрушая стратегические отношения с Грузией".

Уже после задержания 1 октября стало известно о "новой любви" Михаила Саакашвили – видео с официальным признанием в отношениях нардеп Верховной Рады от "Слуги народа" Лиза Ясько опубликовала в соцсети. Отметим, что Саакашвили официально не разводился со своей женой Сандрой Рулофс.

Подробно о карьере Михаила Саакашвили в Украине "Телеграф" рассказал здесь. Если коротко – сплошные скандалы, консультативные органы и никаких реальных реформ.