"Саакашвили наплевал на все нормы и правила": почему экс-президента Грузии нужно лишить гражданства Украины
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По мнению политического эксперта, Саакашвили повел себя эгоистично по отношению к Грузии и Украине
Третий президент Грузии, бывший глава Одесской ОГА и действующий председатель Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили был арестован в Тбилиси вечером 1 октября. Ранее Саакашвили сообщал о вероятном возвращении в Грузию, где он не был восемь лет, ко дню местных выборов, 2 октября.
Как писал "Телеграф" политику грозят два тюремных срока – 3 и 6 лет, а также два судебных процесса.
На данный момент известно, что грузинские правоохранители содержат арестованного Михаила Саакашвили в тюрьме №12 в Рустави – городе неподалеку от Тбилиси.
Действия Саакашвили и то, как на них следует реагировать украинской власти, прокомментировал "Телеграфу" эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк.
"Это очень эгоистический шаг Саакашвили, который он совершил с нарушением законов Украины и Грузии. Официально, легально он ни украинскую, ни грузинскую границу не пересекал. Это наплевательское отношение ко всем нормам и правилам. К границам. Подобное он уже демонстрировал, когда прорывался через украинско-польский кордон во времена Порошенко", – акцентирует эксперт.
По мнению Анатолия Октисюка, это выглядит как интриганство и преследование исключительно своих меркантильных интересов, направленных на получение власти.
"Почему он вернулся в Грузию? Чтобы использовать политический кризис там в свою пользу. Помочь оппозиции и вернуться к власти. Напомню, что согласно ранее заключенным договоренностям между правящей партией "Грузинская мечта" и оппозиционной "Единое национальное движение", если на муниципальных выборах 2 октября "Грузинская мечта" набирает менее 43% голосов, то следует провести досрочные парламентские выборы. Правда, летом "Грузинская мечта" из этого соглашения, призванного разблокировать работу парламента, вышла. Но результат сегодняшних выборов всё же будет именно серьезное значение, – уверен аналитик. – И Саакашвили своим возвращением и предсказуемым арестом надеется мобилизовать оппозицию. И запустить сценарий либо "цветной революции", либо нового витка политического кризиса, протестов. Где он будет играть видную роль".
Анатолий Октисюк считает очень опасным, что Саакашвили использует Украину для решений своих тактически задач по приходу власти к Грузии.
"Сейчас Саакашвили ввязывает украинскую власть, всю Украину во внутриполитическое противостояние в другой стране, – поясняет аналитик. – Он фактически сидит на двух стульях: частично в Украине, частично в Грузии. И мне кажется, окончательно дал понять, какая страна у него в приоритете. Надеюсь, в оболванивании украинского народа Саакашвили подведена жирная черта. Украина для него была просто гастролерским пунктом, где он использовал некие формальные и неформальные связи, институциональные возможности для достижения своих интимных политических интересов. В моем понимании всё выглядит именно так".
По мнению Анатолия Октисюка, украинской власти важно максимально отмежеваться от ситуации.
"Если Зеленский будет лично защищать Саакашвили, требовать отпустить – это будет самым глупым шагом. Мы окажемся вовлечены в чужую игру, навредим своим интересам в регионе, стратегически важному партнерству с Грузией. Пусть всё, что сейчас происходит в Грузии, решается в Грузии. И по законам Грузии. Нам следует устраниться от этого", – уверен эксперт.
Он также напоминает, что Саакашвили пошел на такой шаг, имея украинское гражданство.
"Думаю, следует лишить его украинского гражданства. Саакашвили отравлял отношения между Грузией и Украиной последние годы. И продолжает это делать, – подчеркивает Анатолий Октисюк. – Его интриганство, популизм, аферизм никак нам не помогли. И Украина не должна помогать этому человеку, разрушая стратегические отношения с Грузией".
Уже после задержания 1 октября стало известно о "новой любви" Михаила Саакашвили – видео с официальным признанием в отношениях нардеп Верховной Рады от "Слуги народа" Лиза Ясько опубликовала в соцсети. Отметим, что Саакашвили официально не разводился со своей женой Сандрой Рулофс.
Подробно о карьере Михаила Саакашвили в Украине "Телеграф" рассказал здесь. Если коротко – сплошные скандалы, консультативные органы и никаких реальных реформ.
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