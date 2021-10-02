"Саакашвілі наплював на всі норми і правила": чому експрезидента Грузії потрібно позбавити громадянства України
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На думку політичного експерта, Саакашвілі повівся егоїстично стосовно Грузії та Україні
Третій президент Грузії, колишній глава Одеської ОДА та діючий голова Виконавчого комітету Національної ради реформ України Михайло Саакашвілі був заарештований в Тбілісі ввечері 1 жовтня. Раніше Саакашвілі повідомляв про ймовірне повернення в Грузію, де він не був вісім років, до дня місцевих виборів, 2 жовтня.
Як писав "Телеграф" політику загрожують два тюремні терміни — 3 і 6 років, а також два судових процеси.
На цю мить відомо, що грузинські правоохоронці утримують арештованого Михайла Саакашвілі в тюрмі №12 в Руставі — місті неподалік від Тбілісі.
Дії Саакашвілі й те, як на них слід реагувати української влади, прокоментував "Телеграфу" експерт аналітичного центру Democracy House Анатолій Октисюк.
"Це дуже егоїстичний крок Саакашвілі, який він зробив з порушенням законів України та Грузії. Офіційно, легально він ані український, ані грузинський кордон не перетинав. Це наплювацьке ставлення до всіх норм і правил. До меж. Подібне він уже демонстрував, коли проривався через українсько-польський кордон за часів Порошенка", — акцентує експерт.
На думку Анатолія Октисюка, це виглядає як інтриганство й переслідування виключно своїх меркантильних інтересів, спрямованих на отримання влади.
"Чому він повернувся в Грузію? Щоб використовувати політичну кризу там у свою користь. Допомогти опозиції й повернутися до влади. Нагадаю, що згідно з раніше укладеними домовленостями між керівною партією "Грузинська мрія" і опозиційною "Єдиний національний рух", якщо на муніципальних виборах 2 жовтня "Грузинська мрія" набирає менш як 43% голосів, то слід провести дострокові парламентські вибори. Правда, влітку "Грузинська мрія" з цієї угоди, покликаної розблокувати роботу парламенту, вийшла. Але результат сьогоднішніх виборів все ж буде мати найсерйозніше значення, — упевнений аналітик. — І Саакашвілі своїм поверненням і передбачуваним арештом сподівається мобілізувати опозицію. Й запустити сценарій або "кольорової революції", або нового витка політичної кризи, протестів. Де він буде грати помітну роль".
Анатолій Октисюк вважає дуже небезпечним, що Саакашвілі використовує Україну для рішень своїх тактичних завдань по приходу до влади у Грузії.
"Зараз Саакашвілі вплітає українську владу, всю Україну під внутрішньополітичне протистояння в іншій країні, — пояснює аналітик. — Він фактично сидить на двох стільцях: частково в Україні, частково в Грузії. І мені здається, остаточно дав зрозуміти, яка країна у нього в пріоритеті. Сподіваюся, в обтісуванні українського народу Саакашвілі підведена жирна риса. Україна для нього була просто гастролерським пунктом, де він використовував якісь формальні та неформальні зв’язки, інституційні можливості для досягнення своїх інтимних політичних інтересів. у моєму розумінні все виглядає саме так".
На думку Анатолія Октисюка, українській владі важливо максимально відмежуватися від ситуації.
"Якщо Зеленський буде особисто захищати Саакашвілі, вимагати відпустити — це буде найдурнішим кроком. Ми будемо залучені в чужу гру, зашкодимо своїм інтересам в регіоні, стратегічно важливому партнерству з Грузією. Нехай все, що зараз відбувається в Грузії, вирішується в Грузії. І за законами Грузії. Нам слід усунутися від цього", — упевнений експерт.
Він також нагадує, що Саакашвілі пішов на такий крок, маючи українське громадянство.
"Думаю, слід позбавити його українського громадянства. Саакашвілі отруював відносини між Грузією та Україною останніми роками. І продовжує це робити, — підкреслює Анатолій Октисюк. — Його інтриганство, популізм, аферизм ніяк нам не допомогли. І Україна не повинна допомагати цій людині, руйнуючи стратегічні відносини з Грузією".
Вже після затримання 1 жовтня стало відомо про "нове кохання" Михайла Саакашвілі — відео з офіційним визнанням у відносинах нардеп Верховної Ради від "Слуги народу" Єлизавета Ясько опублікувала в соцмережі. Відзначимо, що Саакашвілі офіційно не розлучався зі своєю дружиною Сандрою Рулофс.
Детально про кар’єру Михайла Саакашвілі в Україні "Телеграф" розповів тут. Якщо коротко — суцільні скандали, консультативні органи та ніяких реальних реформ.
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