Стало известно место и дата похорон умершего при загадочных обстоятельствах нардепа Полякова

Нардепа похоронят в Чернигове

Народного депутата Антона Полякова, которого 8 октября нашли мертвым в такси в Киеве, похоронят в Чернигове. Несмотря на тот факт, что обстоятельства смерти народного избранника еще не до конца известны, похороны состоятся уже в понедельник, 11 октября.

Об этом сообщили на Facebook-странице умершего нардепа.

Известно, что похоронная процессия начнется в 10:00 в Черниговской областной филармонии. Проститься с нардепом смогут все желающие.

Добавим, что Черниговский областной филармонический центр расположен на проспекте Мира, 15.

Стоит отметить, что сначала правоохранители квалифицировали смерть Полякова по статье об умышленном убийстве, однако на следующий день эту версию отвергли, ведь экспертиза установила острую коронарную недостаточность. Далеко не все с таким решением правоохранителей согласились — в сети заговорили, что нардепа могли отравить.

Напомним, Антона Полякова обнаружили правоохранители в автомобиле такси — ему внезапно стало плохо, на место вызвали медиков, однако им не удалось реанимировать народного депутата.

Правоохранители выяснили, что перед смертью 33-летний народный избранник распивал алкоголь в ресторане Noir в компании помощника нардепа Анны Скороход Руслана Джамбулатова.

Предварительно было установлено, что Поляков умер от острой коронарной недостаточности, острой ишемической болезни сердца. А уже позже во фракции "Слуга народа" уточнили, что перед смертью нардеп употреблял метадон и алкоголь.

Ранее "Телеграф" сообщал про ключевые версии смерти экс-"слуги" Антона Полякова и там не все так просто.