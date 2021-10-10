Стало відомо місце і дата похорону померлого при загадкових обставинах нардепа Полякова

Нардепа поховають у Чернігові

Народного депутата Антона Полякова, якого 8 жовтня знайшли мертвим у таксі у Києві, поховають у Чернігові. Попри той факт, що обставини смерті народного обранця ще не до кінця відомі, похорон відбудеться вже у понеділок, 11 жовтня.

Про це повідомили на Facebook-сторінці померлого нардепа.

Відомо, що похоронна процесія розпочнеться о 10:00 у Чернігівській обласній філармонії. Попрощатися з нардепом зможуть усі охочі.

Додамо, що Чернігівський обласний філармонійний центр розташований на проспекті Миру, 15.

Варто зазначити, що спочатку правоохоронці кваліфікували смерть Полякова за статтею про умисне вбивство, однак наступного дня цю версію відкинули, адже експертиза встановила гостру коронарну недостатність. Далеко не всі з таким рішенням правоохоронців погодилися — у мережі заговорили, що нардепа могли отруїти.

Нагадаємо, Антона Полякова виявили правоохоронці у автомобілі таксі — йому раптово стало погано, на місце викликали медиків, однак їм не вдалося реанімувати народного депутата.

Правоохоронці зʼясували, що перед смертю 33-річний народний обранець розпивав алкоголь в ресторані Noir у компанії помічника нардепа Анни Скороход Руслана Джамбулатова.

Попередньо було встановлено, що Поляков помер від гострої коронарної недостатності, гострої ішемічної хвороби серця. А вже пізніше у фракції "Слуга народу" уточнили, що перед смертю нардеп вживав метадон і алкоголь.

Раніше "Телеграф" повідомляв про ключові версії смерті екс-"слуги" Антона Полякова і там не все так просто.