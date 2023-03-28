Как натереть морковь, если она стала мягкой: простой лайфхак с водой

Секрет опытных хозяек поможет вам

Морковь — весьма полезный продукт. Она помогает замедлить процессы старения организма и повышает свертываемость крови. Овощ нормализует сердечно-сосудистую деятельность, укрепляет зубы и кости и поддерживает водный баланс в организме. К тому же, морковь присутствует во многих блюдах.

Однако за время хранения свежая морковь может потерять былую сочность и упругость. Натереть ее на терке для дальнейшего использования довольно проблематично. Однако "СОДа" рекомендует не выбрасывать морковь. Натереть ее можно будет легко с помощью только воды.

Как натереть морковь, если она стала мягкой

Промойте морковь под проточной водой и срежьте кончики с двух сторон. Переложите овощ в банку, наполненную ледяной водой — можно даже добавить в посуду несколько кубиков льда.

Очень важно для желаемого результата, чтобы морковь полностью находилась под водой. В таком положении оставьте овощ на 10-15 минут. Если же морковь очень большая — время можно увеличить до 20 минут. Через указанное время очистить морковь будет легко.

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