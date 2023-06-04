Чай и другие лайфхаки: что делать, если сельдь пересолена

Лайфхаки спасут даже суперсоленую рыбу

Сельдь – это самая простая и универсальная рыба, которая может стать основой для многих вкусных блюд. Ее можно просто порезать и подать на стол с луком, можно использовать в салатах, намазках, паштетах или замариновать.

Даже если селедка слишком соленая на вкус, то это не повод отказываться от блюда. У Рrostoway есть несколько способов, как исправить ситуацию и сделать рыбу менее соленой. Ваша селедка станет на вкус именно такой, как вам нравится.

Что делать, если селедка пересолена

Опытные повара советуют в таких случаях вымачивать рыбу в холодной воде в течение 3 часов. При этом за это время жидкость следует несколько раз поменять. Но кулинары предупреждают: вымоченная таким образом рыба может стать водянистой.

Другие же помещают пересоленную рыбу крепкий несладкий чай. В таком случае можно использовать не только обычный чёрный чай, но и на основе трав. Но будьте готовы – напиток может немного изменить вкус и запах продукта.

А для тех, кто любит легкую кислинку есть еще один вариант. Возьмите лимонный сок, смешайте его с теплой водой в соотношении 1 к 3 и поместите селедку на некоторое время. Такая процедура "вытащит" соль из вашей рыбы.

Чтобы не разочароваться пересоленной рыбой дома, нужно знать, как ее выбирать. Так вы выберите селедку той степени засолки, которую вам нравится.