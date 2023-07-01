Чем заменить соль на кухне: хитрости, которые пригодятся хотя бы раз

Незаменимых продуктов нет: можно заменить даже соль

Даже если дома закончилась поваренная соль, не беда. Ее можно заменить другими продуктами.

Вместе с "Важно знать" рассказываем, чем заменить соль. Ваши блюда не только не утратят прежний вкус, но и станут лучше.

Чем заменить соль на кухне

Лимонный сок и уксус. Кислота придаст блюдам пикантный вкус и перебьет пресность при недостатке соли. Лимонный сок хорош тем, что в его состав входит витамин С — это значит, что блюда будут не только вкусными, но и полезными. Этот отличный продукт для маринадов мяса способен заменить соль.

Аналогично действует и уксус. Он прекрасно заменит соль в салатах. Чтобы блюда не были слишком кислыми, ты можешь сбалансировать вкус щепоткой сахара или ароматными специями.

В составе соевого соуса есть и соль, и специи. Это значит, что его можно смело добавлять в домашние блюда, чтобы они не были пресными.

Лучше выбирать соус из соевых бобовых и пшеницы, без добавления консервантов. Суточная норма этого продукта — не более двух столовых ложек, поэтому важно с ним не переборщить. Соевый соус прекрасно дополнит вкус салатов, первых блюд, мясных и рыбных лакомств.

Соль можно также заменить морскими водорослями, ведь они живут в соленой воде и вбирают в себя ее компоненты. Ее можно высушить, измельчить ножом или кофемолкой и посыпать порошком готовые блюда.

Сушеные овощи — это измельченные сухие продукты с чудесным вкусом и ароматом. В таких наборах, как правило, содержится соль. Это выход, если ты готовишь первые блюда или гарниры, а дома закончились необходимые специи. Старайтесь выбирать наборы сухих овощей с чесноком — он снижает потребность организма в соли.

Хрен и имбирь также способны заменить соль. Они придадут блюду пикантный вкус и никто не заметит, что еда слегка пресная. Их можно использовать как в сухом, так и свежем виде.

Не забываем и о специях, которые делают вкус блюда насыщенным. Соль можно заменить перцем, укропом, петрушкой, базиликом, орегано, эстрагоном, розмарином, куркумой, майораном, тмином, кориандром, карри, паприкой.

А еще с дефицитом соли на кухне помогут и соусы. Как правило, магазинные заправки содержать соус. Можно также приготовить домашний соус и добавлять к разным блюдам.

А от где не справится без соли — в случае загорания сковороде на плите. Эта хитрость может спасти вам жизнь и сковороду.