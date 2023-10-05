Не для красоты: повара раскрыли секрет надрезов на сосисках

Многие замечали эти канавки, но не все знают, что у них есть предназначение

Мы рассказывали, как сварить разбившееся яйцо. Теперь делимся интересным фактом, о котором многие не догадываются, а именно, зачем повара надрезают сосиски перед жаркой.

Перед тем, как начать жарить сосиски, многие кулинары надрезают их в нескольких местах. Многие уверены, что это действие нужно только для того, чтобы готовое блюдо выглядело аппетитно и красиво. И они действительно приобретают более интересный внешний вид. Впрочем, вопреки расхожему мнению, такая обработка продукта имеет и вполне тривиальное практическое значение. О нем рассказали на Pixelinform.

Если вы планируете поджарить колбасные изделия на сковороде, то на продукте нужно сделать надрезы. Не следует опускать этот шаг, даже если внешний вид блюда не имеет для вас особого значения.

Надрезка имеет и практический эффект – эти отверстия нужны и для более равномерного прокаливания блюда. Если на сосисках не будет полосок, то при быстром обжаривании продукт может остаться сырым и холодным внутри.

Такие сосиски придется увеличить силу огня или время приготовления. В первом случае существует риск того, что поверхность колбасного изделия пригорит почернеет. А во втором — колбаска высохнет и будет уже не столь вкусной.

А вот наличие надрезов значительно упрощает жарку сосисок. Также мы рассказывали, зачем люди кладут соду в вино.