Популярный гарнир станет еще вкуснее: как сварить рис и при чем здесь уксус

Мало кто знает об этом кулинарном трюке

Мы рассказывали, как вкусно сварить гречку. Еще один популярный гарнир – рис. Эта крупа вкусная и отлично сочетается с любыми другими продуктами.

Казалось бы, сварить рис легко, но приготовление иногда завершается сомнительным на вид и вкус гарниром — каша превращается в клейкую субстанции. Однако этого не произойдет, если владеть одним простым кулинарным лайфхаком. О нем рассказали на ProstoWay.

Зачем добавлять уксус в рис

Секрет рассыпчатого риса состоит в том, чтобы прибавить 1 чайную ложку уксуса на 1 л воды. Лучше использовать не обычный столовый уксус, а яблочный или спиртовой. Яблочный может еще несколько оттенять вкус крупы.

Уксус обладает свойством отбеливать продукт, поэтому гарнир будет белым, без сероватого оттенка. Гарнир приготовится рассыпчатым. Но как раз последнее свойство зависит не только от уксуса, но и от технологии приготовления. Рис перед варкой нужно тщательно промыть, а еще его не следует мешать в процессе варки.

Если уксуса нет, можно добавить немного лимонного сока. Тоже будет достаточно одной ложки.

Такая каша будет безупречной. Также мы делились советами по варке куриного бульона.