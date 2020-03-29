Коронавирус в РФ: За сутки зафиксировано более 270 случаев заражения

За сутки в РФ выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее число заболевших в стране выросло до 1515.
Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения Covid-19.
"В России зафиксированы 270 новых случаев заболевания коронавирусом в 26 регионах. В РФ на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1534 случая", - сообщает штаб.
При этом следует учесть, что ранее 19 случаев Covid-19 было зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.
Оперштаб подтвердил смерть четырех пациентов с коронавирусом за сутки. Из них два зафиксированы в Москве, по одному - в Оренбургской области и Санкт-Петербурге. Общее число умерших от осложнений достигло восьми.
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Напомним:
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