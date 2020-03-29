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Коронавирус в РФ: За сутки зафиксировано более 270 случаев заражения

Коронавирус в РФ: За сутки зафиксировано более 270 случаев заражения
12:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

В связи с распространением коронавируса в мире в РФ за сутки заразилось более 270 человек и тем самы общее число возросло до более чем 1500.

За сутки в РФ выявили 270 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее число заболевших в стране выросло до 1515.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения Covid-19.

"В России зафиксированы 270 новых случаев заболевания коронавирусом в 26 регионах. В РФ на сегодняшний день нарастающим итогом зарегистрировано 1534 случая", - сообщает штаб. 

Минздрав: В Украине не осталось ни одной области, где еще не зарегистрировали COVID-19 (Видео)

При этом следует учесть, что ранее 19 случаев Covid-19 было зарегистрировано в оккупированном Россией Крыму.

Оперштаб подтвердил смерть четырех пациентов с коронавирусом за сутки. Из них два зафиксированы в Москве, по одному - в Оренбургской области и Санкт-Петербурге. Общее число умерших от осложнений достигло восьми.

Выздоровели в РФ 64 человека, переболевших Covid-19. 

Лечение коронавируса: Какими лекарствами спасают от COVID-19 в Италии 

Напомним:

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Россия, РФ, Карантин, Заражение, Коронавирус.
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